Marvel promete história mais chocante do Homem-Aranha em 50 anos

O Homem-Aranha já passou por vários altos e baixos nos quadrinhos, com diversos eventos chocantes como a morte de Gwen Stacy e a revelação de sua identidade secreta ao mundo. A Marvel, no entanto, parece estar confiante que vai entregar a história mais chocante do herói nos últimos 50 anos.

Zeb Wells e John Romita Jr. são a equipe criativa atual de Amazing Spider-Man, e o início dessa fase começou com um mistério que está sendo lentamente desvendado a cada mês.

De alguma forma, Peter Parker perdeu o apoio da sua tia May e de Mary Jane Watson, que até mesmo começou um novo relacionamento.

Para tornar as coisas ainda mais malucas, Peter Parker e Norman Osborn estão em bons termos pela primeira vez em anos, com Peter até mesmo trabalhando para a Osborn Industries.

Mas o mais surpreendente parece estar por vir, como promete a Marvel Comics.

História chocante do Homem-Aranha vem aí

A verdade será finalmente revelada em Amazing Spider-Man #25 e Amazing Spider-Man #26, em maio. A Marvel divulgou um teaser para o que está sendo anunciado como a edição mais chocante do Homem-Aranha em 50 anos.

“Em maio deste ano, a série de Zeb Wells e John Romita Jr. de AMAZING SPIDER-MAN atinge um clímax inesperado e surpreendente e a conclusão de seu primeiro ano! Não perca duas edições superdimensionadas e monumentais do AMAZING SPIDER-MAN com o #25 e o comovente #26!”, diz o comunicado da Marvel.

Seja o que for que a Marvel está planejando revelar, deve mudar o status quo do Homem-Aranha consideravelmente. Infelizmente, temos alguns meses de espera pela frente.

