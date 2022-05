Marvel relança Homem-Aranha com surpresa desagradável

A Marvel está relançando os quadrinhos de O Espetacular Homem-Aranha e promete muitas surpresas e reviravoltas nesta nova etapa da jornada do herói da Vizinhança pelas páginas das HQs, mas nem tudo é positivo.

O Homem-Aranha é um personagem icônico, já muito conhecido entre o público geral e, portanto, é difícil que mesmo pequenas mudanças em sua história não sejam percebidas pelos leitores e fãs.

Mas em meio a tantas mudanças prometidas para o novo Amazing Spider-Man, com roteiro de Zeb Wells e arte de John Romita Jr., a Marvel enfrenta um problema ao manter uma narrativa que não agradou muito ao público.

Spoilers abaixo!

O novo quadrinho do Homem-Aranha

Segundo o site Screen Rant, o novo quadrinho do Homem-Aranha mostra que Peter Parker fez algo terrivelmente errado, mas não dá detalhes sobre o que exatamente aconteceu, deixando o suspense carregar a nova série de HQs.

Seis meses se passaram desde o evento desconhecido, mas o Homem-Aranha ainda está lidando com as duras consequências de suas escolhas, que estão afetando ainda pessoas que ele ama muito, como a tia May e Mary Jane. Até o Johnny do Quarteto Fantástico está ligado a isso.

Para piorar, cobradores de dívidas começam a persegui-lo para que ele pague o aluguel, mantendo o status quo já conhecido do personagem. Ou seja: apesar das promessas de mudanças, Peter Parker continua sendo um jovem com poucos amigos e nenhuma grana.

A Marvel pode até tentar mudar um pouco a história do Homem-Aranha, mas não consegue se ver longe do histórico do personagem, e muitos leitores estão decepcionados com isso, já que o quadrinho mostrará, de novo, mais do mesmo.

No entanto, por mais frustrante que isso pareça, não deixa de ser uma escolha segura, já que a Marvel sabe que muito do amor que o público sente pelo Homem-Aranha vem da identificação, como pessoas pobres que sonham alto, apesar dos obstáculos.