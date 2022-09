Marvel revela detalhes do primeiro Homem-Aranha gay

A revista Edge of Spider-Verse está trazendo diversas versões novas do Homem-Aranha e trará a primeira versão gay do herói. A origem deste personagem chegará na edição Edge of Spider-Verse #5, escrita por Steve Foxe e ilustrada por Kei Zama.

O herói é chamado de Web-Weaver e protagonizará a edição ao lado do Hunter-Spider, uma versão do aranha personificada pelo vilão Kraven, e mais uma versão do teioso escrita pelo cineasta Phil Lord, da animação Aranhaverso.

A Marvel compartilhou alguns detalhes sobre o Web-Weaver, o personagem é um designer de moda que trabalha para a vingadora Vespa, seu uniforme foi criado pelo artista Kris Anka. O personagem aparece também numa capa alternativa do criador.

Anka tem um longo histórico de criar uniformes para os heróis da Marvel incluindo as roupas do Senhor das Estrelas e da Mulher-Aranha, além de muitas outras. Algumas páginas já reveladas mostram como Web-Weaver tira Peter Parker do caminho quando ele seria mordido pela aranha radioativa, descobre seus poderes, se muda da casa dos pais e desenvolve seu uniforme de herói.

Veja a imagem do herói junto com a versão Hunter-Spider em uma capa da edição:

Outras histórias da edição Edge of Spider-Verse #5

A outra história da edição introduz o Hunter-Spider, uma variante onde o caçador Kraven ganha os poderes de aranha. A história é produzida por Dan Slott, J.M. DeMatteis e Bob McLeod, conhecidos por histórias famosas do vilão como “A última caçada de Kraven”.

Já a última versão do cabeça de teia nesta edição foi criado por Phil Lord, um dos responsáveis pela animação Aranhaverso, junto do ilustrador David Lopes. Eles contaram a história do Silly Spider, que ainda não teve mais informações disponíveis.

A revista Edge of Spider-Verse #5 será publicada em setembro pela Marvel.

