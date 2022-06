Marvel revela o segredo mais triste de vilão dos X-Men

Magneto não é um vilão típico, mas ele ainda serviu como adversário dos X-Men por muitos anos. Foi apenas recentemente que o personagem se tornou um pouco mais próximo da equipe, conquistando um papel de liderança ao lado do seu antigo amigo, Professor Xavier.

No entanto, Magneto está voltando a se afastar dos X-Men nos quadrinhos. Isso pode ter relação com um triste segredo do personagem.

X-Men Red #2 adicionou um novo capítulo para a trágica história de Magneto. No enredo, acompanhamos as consequências de um feitiço da Feiticeira Escarlate, que fez com que alguns mutantes mortos voltassem à vida.

Isso pode resultar em uma catástrofe, mas Magneto inicialmente fica esperançoso em ver a sua falecida filha, Anya, mais uma vez.

No entanto, o personagem logo se toca de que o feitiço da Feiticeira Escarlate é válido apenas para os mutantes, e Anya, embora fosse filha de Magneto, não tinha nenhum gene mutante.

Magneto se entristece porque sabe que nunca mais verá Anya novamente. Depois de tantos anos, Magneto ainda se lembra muito bem de uma das primeiras tragédias de sua vida.

O trágico passado do Magneto

Para quem não sabe, depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, Magneto se mudou para a Ucrânia, onde se casou com uma mulher chamada Magda.

Juntos, eles tiveram uma filha, Anya. Parecia que as coisas estavam finalmente se ajeitando na vida de Magneto, até que um incêndio resultou na morte da garota.

Isso aumentou ainda mais a raiva do personagem pela humanidade, fazendo com que ele matasse cada uma das pessoas da cidade envolvidas com o incêndio.

Entristecida com a morte da filha e perturbada com as ações de Magneto, Magda o abandonou para sempre.

Esses acontecimentos colocaram Magneto na jornada para que ele se tornasse o lendário adversário dos X-Men, como é conhecido.

Muita coisa aconteceu desde então, mas essa tragédia ainda parece ter algum efeito no personagem. São todas essas camadas que fazem Magneto ser tão complexo e interessante.

X-Men Red #2, da Marvel, já está à venda nos Estados Unidos.

