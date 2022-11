Marvel revela que heroína do MCU é mais rápida que Mercúrio

Mercúrio é normalmente considerado o herói mais rápido dos Vingadores. Já tendo aparecido nos cinemas tanto em X-Men (Dias de um Futuro Esquecido e Apocalipse), o personagem não foi superado em velocidade nos filmes. Mas nos quadrinhos, a Marvel mostrou que uma heroína – que também está no MCU – consegue ser mais rápida que ele.

A velocidade de Mercúrio também vem com uma grande desvantagem – está sempre “ligado”, o que significa que ele percebe o mundo ao seu redor como indo efetivamente em câmera lenta.

Isso explica muito da famosa atitude brusca de Mercúrio, já que o herói velocista está constantemente esperando que seus amigos e aliados acompanhem seu pensamento e fala.

A única pessoa que geralmente é poupada da ira verbal de Mercúrio é sua irmã, a Feiticeira Escarlate, que – devido à sua infância traumática – Pietro valoriza acima de todos, a ponto de forçá-la a mudar a realidade para salvar sua própria vida na icônica Dinastia M.

Em What If? Avengers Disassembled, de Jeff Parker e Aaron Lopresti, as coisas são um pouco diferentes.

Nessa linha do tempo diferente, na verdade é o Capitão América que pede à Feiticeira Escarlate para destruir os Vingadores e ajudá-lo a transformar a realidade em uma utopia (uma missão que o quadrinho explicitamente confirma que teria funcionado).

Infelizmente para Wanda e Steve, a investigação dos Vingadores sobre a adulteração da realidade da Feiticeira Escarlate revela seu plano. É justamente o Mercúrio quem revela o que sabe, expondo o plano da Feiticeira Escarlate e do Capitão América.

No entanto, ele só o faz porque Carol Danvers, também conhecida como Capitã Marvel (mas ainda Ms. Marvel nessa HQ), é capaz de persegui-lo.

Capitã Marvel pode superar a velocidade do Mercúrio

Carol observa que ela só pode viajar a uma velocidade tão incrível por um curto período de tempo, mas ela também mostra que é capaz de ir mais rápido que Mercúrio, visto que ela o alcança apesar dele começar a correr primeiro.

Dado que Pietro está fugindo para proteger Wanda, é difícil imaginar que ele não esteja usando sua velocidade máxima.

Como uma heroína cósmica cujas missões costumam levá-la ao espaço, faz sentido que a Capitã Marvel seja capaz de alcançar uma velocidade absurda, já que ela precisa percorrer as vastas distâncias entre os planetas para ser eficaz.

No entanto, poucos fãs sabiam que ela poderia perseguir Mercúrio em uma distância tão curta.

