Marvel tem própria versão do Death Note, que pode até matar o Thor

Jamais imaginaríamos que os mundos da Marvel Comics e Death Note se cruzariam, mas graças a Pantera Negra, isso agora é uma possibilidade.

Originalmente um mangá, que acabou sendo adaptado para anime e, em seguida, para diversos filmes, Death Note segue um adolescente chamado Light Yagami que se depara com um caderno misterioso que pertenceu a um deus da morte chamado Ryuk.

Chamado Death Note, trata-se de um objeto mágico, que permite que seu detentor mate qualquer pessoa no mundo, desde que saiba seu nome e rosto (para que alguém com o mesmo nome não seja afetado).

Uma vez que seu nome está escrito nas páginas do Death Note, a pessoa quase instantaneamente morre. Isso geralmente acontece por meio de um ataque cardíaco, a menos que o portador do caderno especifique uma causa de morte ao lado de seu nome.

Death Note da Marvel

A história Remember the Name, de Murewa Ayodele, Dotun Akande e Dee Cunniffe, da Marvel’s Voices: Wakanda Forever #1 introduz os leitores a um feitiço que, muito parecido com o Death Note, pode matar qualquer um.

As vítimas do feitiço não precisam apenas estar neste mundo, mas podem incluir aqueles que estão fora do nosso reino mortal. Seja um Mago Supremo como o Doutor Estranho ou um deus tão poderoso quanto o próprio Thor, “ninguém está imune a essa morte súbita e instantânea que o feitiço traz”.

Na história, Shuri tenta usá-lo contra um ser que ameaça Wakanda, mas isso se mostra inútil porque seu inimigo é um sacerdote que não tem nome.

No entanto, o fato de que o feitiço é mesmo capaz de assassinar qualquer outra pessoa com um nome – deus ou de outra forma – prova o quão poderoso o feitiço é.

Como tal, esta última adição à mitologia dos quadrinhos da Marvel tem imenso potencial para o futuro, tendo sido potencialmente inspirada em Death Note.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.