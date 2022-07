Morte de herói da Sociedade da Justiça muda a DC para sempre

As coisas estão sempre mudando nos quadrinhos. Um evento é capaz de mudar todo um universo. Isso acaba de acontecer na DC, ainda que não em seu universo principal.

A história em quadrinhos DC: Mech #1 acontece em um universo alternativo, ao estilo de “E Se?”, da Marvel.

Continua depois da publicidade

No caso, a pergunta é: e se os super-heróis do Universo DC usassem robôs gigantescos? É uma premissa um tanto inusitada, com certeza.

Mas existe uma justificativa. No enredo, um Parademônio, do exército de Darkseid, ataca a Sociedade da Justiça nos anos 40.

É um ataque brutal, já que se trata de um Parademônio de um tamanho muito maior do que o habitual. O primeiro super-herói a morrer em batalha é o Senhor Destino, um dos mais poderosos membros da Sociedade da Justiça.

Morte do Senhor Destino e outros membros da Sociedade da Justiça muda a história da DC

Outros heróis também morrem, mas a morte do Senhor Destino é a que causa mais impacto. Acontece que este acontecimento muda este universo para sempre.

Por causa deste ataque à Sociedade da Justiça muitos anos no passado, os super-heróis da DC tiveram que se preparar de outras maneiras para combater o crime.

Foi daí que surgiu a ideia de usar robôs gigantes, para corresponder às potenciais ameaças do vilão Darkseid.

Continua sendo uma premissa inusitada, e os fãs podem ter algumas perguntas sobre isso. Mas e a proposta era misturar robôs gigantes com o Universo DC, pelo menos eles encontraram uma justificativa.

DC: Mech #1 já está à venda nos Estados Unidos.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.