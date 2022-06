Mulher-Maravilha quebra recorde na DC

A super-heroína Mulher-Maravilha está quebrando um novo recorde na DC Comics.

Uma cópia de All Star Comics #8, a primeira aparição da Mulher-Maravilha nos quadrinhos, foi vendida por US$ 1,62 milhão. É a primeira HQ de uma super-heroína a ser vendida por mais de US$ 1 milhão (via ComicBook).

“Nenhuma revista em quadrinhos que é procurada principalmente por sua conexão com uma super-heroína havia arrecadado mais de US$ 1 milhão em leilão até agora”, informou a Certified Guaranty Company.

A HQ faz parte do programa da Heritage Auctions, uma casa de leilões americana, que leiloou a icônica capa de Batman: O Retorno do Cavaleiro das Trevas, por Frank Miller. Esta foi vendida por mais de US$ 2 milhões.

É a oitava vez em 2022 que uma HQ é vendida por US$ 1 milhão. A primeira aparição do Superman, bem como do Batman, também foram leiloadas a partir desse preço.

O quadrinho foi lançado em 1941, e explora a Sociedade da Justiça, a primeira equipe de heróis dos quadrinhos. Em seu interior está o título da Sensation Comics, que marcou a primeira aparição da Mulher-Maravilha.

Mulher-Maravilha terá um terceiro filme

Mulher-Maravilha 3 foi anunciado pela Warner Bros, pouco tempo depois do lançamento de Mulher-Maravilha 1984. O filme terá o retorno de Patty Jenkins na direção e Gal Gadot no papel principal.

Apesar disso, o astro de Steve Trevor, Chris Pine, não acredita muito que pode retornar. Não há maiores informações sobre o filme, que se passará na atualidade.

“Mulher-Maravilha 1984 é situado durante a Guerra Fria, e vê a heroína entrando em conflito com dois grande inimigos – o empresário de mídia Maxwell Lord e a amiga que virou inimiga Barbara Minerva/Cheetah, enquanto se reúne com seu interesse amoroso Steve Trevor”, diz a sinopse.

Com a direção de Patty Jenkins e roteiro por Jenkins e Dave Callaham, o elenco conta com Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal, Kristen Wiig, Connie Nielsen e Lynda Carter.

O segundo filme da Mulher-Maravilha está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira