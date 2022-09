Não é o Robin: DC revela a dupla ideal para o Batman

O Batman normalmente é conhecido por ter diversos aliados nos quadrinhos, como Alfred, Asa Noturna, Batgirl ou Robin. O personagem vem desde 1941 fazendo dupla com o Robin, o menino prodígio, após Dick Grayson ser acolhido por Bruce. Assim como o bilionário, o artista de circo perdeu seus pais pelas mãos de Tony Zucco, durante um espetáculo em Gotham.

No entanto, a DC revelou que o Robin, seja qual for a versão, não é a dupla ideal para o Cavaleiro das Trevas. E nem mesmo Alfred seria, ou outro conhecido herói que costuma trabalhar com o Batman.

Aparentemente, Batman está formando dupla com Lex Luthor, o maior inimigo do Superman. E o pior nem é se aliar ao inimigo de um colega de equipe, mas sim, invadir sua Fortaleza da Solidão.

Em Batman: Fortress #4, os dois magnatas bilionários estão caminhando um próximo do outro no Ártico. Lex contemplou a situação de ambos estarem “trabalhando” juntos e imaginou o que poderia acontecer se os dois realmente se unissem (via CBR).

As mentes mais brilhantes da Terra

Com um intelecto genial, Luthor é, sem dúvidas, e mente humana mais brilhante dos quadrinhos, com Batman vindo em seguida. No entanto, os caminhos que os dois tomam são diferente, sendo um herói e o outro um vilão.

Quando Luthor imaginou sobre formar uma dupla com Batman, Bruce apenas escancarou o fato de que Lex não passa de um megalomaníaco. No entanto, deu algumas esperanças, revelando que trabalharia com ele, caso não fosse o que é hoje.

Nem toda versão de Lex Luthor é realmente má. Em algumas delas, principalmente na Terra-3, ele é bom e um herói, que tenta defender o mundo do Sindicato do Crime. Se ele estivesse cercado de boas influências, talvez poderia usar sua inteligência para o bem mundial.

A moralidade dos personagens é algo que entre e questão, já que para um, a conquista e o conhecimento do universo é mais importante, e para outro, acabar com o crime vale mais que sua vida.

Diferentemente do Batman, Luthor não fez uma promessa para conseguir todo o conhecimento, dominar o mundo e fazer com que o Superman não exista mais. Mas o vilão é sempre limitado por suas ambições e egocentrismo.

Como um ser provido de grande inteligência, o Superman estimou que seu maior arquirrival poderia descobrir coisas como a cura do câncer. Mas, o que impede o vilão em fazer isso é o próprio egoísmo que ele possui.

Por sua vez, o grande problema do Cavaleiro das Trevas é justamente estar na sua cruzada interminável contra o crime. Batman ajuda constantemente Gotham, mas como Bruce Wayne, suas ações não são tão constantes assim. Seu ego o impede de ver que ele pode melhorar o mundo de outras maneiras.

O que une Bruce Wayne e Lex Luthor além do dinheiro, equipamentos tecnológicos e a inteligência, é o próprio ego. Se alguma vez Batman, com seu código moral, pudesse se aliar a Luthor, ele com certeza o manteria na linha e faria com que o vilão usasse seu intelecto para o bem.

Tendo isso em vista, Lex poderia achar uma maneira melhor de ajudar o mundo, sem que Bruce tivesse de colocar a capa e o capuz e percorrer os telhados de Gotham como Batman toda noite.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.