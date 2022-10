Naruto copia momento mais sombrio de Goku em Dragon Ball Z

Tanto Naruto quanto Boruto se inspiraram fortemente em Dragon Ball Z e agora, uma nova história da franquia de ninjas copia um dos momentos mais sombrios de Goku.

Em Dragon Ball Z, o Goku da linha do tempo do Trunks do futuro é afligido por uma ameaça misteriosa, uma doença cardíaca que eventualmente o mata.

A devastação que se segue como resultado da ausência de Goku é tão severa que este Trunks mais velho viaja de volta no tempo para fornecer ao Goku da continuidade normal o antídoto que só foi descoberto após a morte do herói.

Com a viagem no tempo provavelmente inatingível no universo Naruto, Sasuke e Kakashi estão em uma missão para encontrar uma possível cura para a doença cardíaca de seu sétimo Hokage na adaptação do mangá da light novel Naruto: Sasuke’s Story—The Uchiha and the Heavenly Stardust.

Naruto enfrenta problemas cardíacos

Claro, existem diferenças entre a condição cardíaca de Goku e o que aflige Naruto. A light novel cobre como as ações de Naruto ao longo de seu tempo como um ninja ajudaram a causar sua condição, como revelado pela Raposa de Nove Caudas, enquanto também explora a possível cura.

Diz-se que o Sábio dos Seis Caminhos sofreu com o que está afligindo Naruto e desde que o Sábio foi curado durante seu tempo em Redaku, é onde Sasuke e Kakashi estão indo agora para encontrar o mesmo remédio para seu sétimo Hokage.

A diferença entre a aflição de Naruto e o que acontece com Goku em Dragon Ball Z é que a aflição do Saiyajin é o resultado de algum vírus sem nome que aparentemente não tem nada a ver com nenhuma das façanhas do Saiyajin dentro e fora da Terra.

O fato de os protagonistas de Dragon Ball e Naruto serem afligidos por um problema cardíaco não é uma coincidência, claramente um foi inspirado no outro, assim como em muitos outros aspectos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.