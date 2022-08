Nova série da Marvel é a resposta do criador de Game of Thrones para Watchmen

Watchmen é um dos quadrinhos mais aclamados de todos os tempos e deu origem a uma série também muito elogiada e um filme com fãs devotos. O que nem todos sabem é que a Marvel adaptou uma história de George R. R. Martin, criador de Game of Thrones, que tem muitas similaridades com a icônica HQ.

Começando como um jogo de RPG realizado entre Martin, que recentemente contraiu COVID-19, e seus amigos autores de ficção científica e fantasia, Wild Cards é uma série de longa duração de antologias de contos, que ocorrem em um universo compartilhado de super-heróis.

Com mais de quarenta autores contribuindo em trinta livros, a série está em publicação quase contínua desde 1987.

O cenário de Wild Cards de George R.R. Martin retrata um mundo de super-heróis onde um vírus alienígena transportado pelo ar atinge a Terra em 1946. A maioria das pessoas infectadas com o vírus são mortas e os sobreviventes acabam ganhando superpoderes.

Aqueles sobreviventes que ficam com condições físicas debilitantes são chamados de Coringas, enquanto aqueles que mantêm sua aparência humana, mas ganham poderes sobre-humanos, são apelidados de Ases.

Uma história alternativa da Terra que se estende desde o final da Segunda Guerra Mundial até os tempos modernos, o mundo de Wild Cards considera o que realmente aconteceria se uma quantidade aleatória de pessoas fosse repentinamente dotada de superpoderes; dando uma olhada mais corajosa e adulta em como os super-heróis seriam no mundo real.

Isso, é claro, acaba soando muito como Watchmen, da DC (originalmente publicada sob o selo Vertigo).

Obras surgiram na mesma época

Em entrevista ao Nerdist , Martin discutiu as origens da série e também como ela assumiu uma identidade de Watchmen paralela .

“Wild Cards surgiu exatamente ao mesmo tempo que Watchmen”, diz Martin. “Ambos estavam reinventando o gênero de super-heróis com um grande elenco de personagens”.

Martin continuou detalhando como cada projeto abordou o conceito de super-heróis no mundo real:

“Alan Moore e nossos escritores tiveram abordagens muito diferentes para isso… Moore basicamente jogou fora os superpoderes; Dr. Manhattan era o único que tinha superpoderes. Nós tomamos a abordagem totalmente oposta. Mantivemos os superpoderes, mas jogamos fora os figurinos… Decidimos que essa era a abordagem realista”.

Watchmen e Wild Cards certamente compartilham conceitos semelhantes, embora Wild Cards tenha sido recentemente adaptado para quadrinhos pela Marvel. Ambas as histórias estão trabalhando na suposição de que, se alguém de repente fosse dotado de superpoderes, seu primeiro instinto não envolveria necessariamente sair e combater o crime.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.