Novo poder de Darkseid se assemelha na pior arma de Star Wars

O Darkseid, sem dúvidas, é o maior e pior inimigo da Liga da Justiça nos quadrinhos. Sua presença e liderança em Apokolips é temida por seus escravos, e ele consegue muito bem transpassar o medo nos humanos quando apenas pretende dominar o mundo.

Além disso, Darkseid é um dos vilões mais poderosos da DC, e suas habilidades são vastas. Porém, o que o cega, realmente, é tentar encontrar a Equação Anti-Vida, em uma busca quase impossível.

Em DC Mech, história que reimaginada o Universo DC, gigantes parademônios invadiram a Terra e quase mataram a Sociedade da Justiça. Por conta disso, os heróis começaram a construir trajes mecanizados para combater a ameaça caso ela voltasse.

Existem versões mecanizadas do Lanterna Verde, Mulher Maravilha, Flash e Batman. No entanto, uma versão mecanizada do Superman deixou Krypton quando o planeta estava prestes a explodir.

O Superman estava indo para a Terra para impedir que Darkseid destruísse aquele planeta da mesma forma que destruiu Krypton, de uma forma semelhante com o que a Estrela da Morte já fez em Star Wars.

Raios Ômega são quase piores que o raio da Estrela da Morte

Na terceira edição de DC Mech, a versão deste universo de Lex Luthor decidiu tomar uma medida preventiva e atacar diretamente as forças de Darkseid.

Mesmo com os heróis “ganhando” a batalha, as coisas estavam indo bem, quando o próprio Darkseid atacar. Porém, esse ataque era muito pior do que os heróis imaginavam (via ScreenRant).

Em Apokolips, o vilão entrou em uma máquina que parecia um canhão gigante Ele então disparou uma versão de seus raios Ômega em toda a galáxia, o que acabou explodindo o Superman.

Os raios Ômega de Darkseid são poderosos e são conhecidos por causar danos devastadores. No entanto, a nova versão é muito pior do que a normal.

Ele os disparou do outro lado do espaço, e completamente fora do alcance de qualquer ataque que a Liga da Justiça pudesse ter lançado contra ele. Essa capacidade de disparar de distâncias longínquas com uma força brutal é semelhante a uma Estrela da Morte, a poderosa arma do Império Galáctico em Star Wars.

Porém, a grande diferença da Estrela da Morte para a arma de Darkseid é justamente como o laser destrutivo é carregado. O próprio Darkseid carrega usando seus olhos, e a arma ajuda a tornar os raios Ômega ainda mais potentes.

Com a máquina amplificando e canalizando seu poder, o que a arma poderia realmente fazer com naves ou cidades inteiras, poderia ser muito pior do que fez com o Superman.

Depois que o Superman foi atingido, sua máquina parece estar em ruínas e não está claro se poderia ser consertado de alguma forma. E mesmo assim, com o novo poderio, Darkseid poderia vir a se tornar o soberano do universo.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.