Novo Superman não confia no Batman; veja o motivo

A HQ Superman: Son of Kal-El #11 já está a venda, e parece ter trazido uma revelação importante para o futuro dos personagens da DC nos quadrinhos.

Assinada por Tom Taylor, Cian Tormey, Federico Blee, Matt Herms e Dave Sharpe, a nova edição de Superman: Son of Kal-El, Jon Kent demonstrou não confiar muito no Batman (e, talvez, até ter um pouco de medo dele), embora tenha uma boa relação com o Asa Noturna.

Continua depois da publicidade

Isso porque o Batman confrontou John a respeito do quão confiável é seu namorado, Jay Nakamura, e parece que Kent ficou incomodado com a questão, o que o fez ir ao encontro de Asa Noturna para pedir conselhos, segundo informações do CBR.

Essa atitude por si só mostra que, de certa forma, o Asa Noturna é uma figura mais respeitada pelo novo Superman do que o próprio Batman.

O Asa Noturna tem muito treinamento e habilidades sociais, a ponto de se tornar uma pessoa justa e objetiva, com a experiência necessária para assumir este papel como novo mentor de Jon Kent. Seja no campo profissional ou pessoal.

E, como esperado, Asa Noturna deu bons conselhos a Jon Kent, afirmando a ele que, se havia algo que o estava incomodando, era com Jay que ele precisaria conversar para descobrir se ele estava ou não unido aos revolucionários.

Conselho que Batman, com seu temperamento forte, jamais seria capaz de dar.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.