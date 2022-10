O maior vilão dos Vingadores está prestes a retornar

Os Vingadores, sem dúvidas, é a equipe mais conhecida da Marvel. Criados para rivalizar com a Liga da Justiça da DC, o time de heróis reúne membros conhecidos como Capitão América, Hulk e Homem de Ferro.

Diversos outros heróis já estiveram na equipe, porém ela é sempre representada pelos personagens já citados, além de Thor, Viúva Negra, Homem-Formiga e Gavião Aqueiro.

Além disso, a equipe possui vilões memoráveis como Loki, Thanos e Ultron, este último criado por Hank Pym, o Homem-Formiga original e também um brilhante cientista.

Tanto esses vilões quanto outros já tentaram derrubar os Vingadores, mas, Ultron é o pior de todos, e está prestes a retornar para enfrentar a equipe.

Ultron vai voltar para atormentar a equipe

Ultron é um vilão clássico dos Vingadores, e ficou ainda mais conhecido após o filme Vingadores: Era de Ultron. Ele tem apenas um propósito: destruir a vida biológica e substituí-la por suas próprias máquinas.

Durante a história de Rage of Ultron, ele matou seu criador, Hank Pym, e se fundiu com seu corpo, criando uma nova criatura distorcida que está convencida de ser o cientista (via ScreenRant).

A versão distorcida de Ultron foi derrotada pelos Vingadores e preso dentro de um caixão de Vibranium reforçado com runas Asgardianas.

No entanto, os Vingadores ainda estavam procurando uma maneira de eliminar permanentemente essa ameaça. Em Homem-Formiga #3, o Homem de Ferro diz que é preciso encolher Ultron a um nível subatômico e escondê-lo no Microverso, dentro de um grão de areia no meio de um deserto.

Scott Lang, o atual Homem-Formiga, é chamado para ajudar, já que ele possui os equipamentos necessários dentro do laboratório de Hank Pym em Nova York.

Sem esperar a aprovação dos Vingadores, Scott pede a ajuda de sua filha Cassie e entra no laboratório. Porém, ele não sabia que Ultron, mesmo preso, conseguiu se comunicar com o vilão Formiga Negra.

Uma luta começa e o caixão de Ultron é atingido por um tipo de raio. A energia temporal cria uma reação imprevisível com os materiais do caixão, e ele some completamente.

O Formiga Negra pensa que Ultron possa ter sido desintegrado, mas ele pode estar finalmente livre, e possivelmente em algum outro fluxo do tempo ou no universo.

Considerando que os Homens-Formigas Hank Pym, Scott Lang e Eric O’Grady viajam para o futuro para ajudar o Homem-Formiga de 2549, Zayn Asghar, a derrotar a versão mais poderosa de Ultron, o vilão deve retornar.

Ultron é um dos inimigos que mais incomodou os Vingadores, e sua questão contra a equipe é sempre pessoal, diferentemente de Thanos ou Kang, o Conquistador.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.