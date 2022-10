O melhor poder do Aquaman é um que ele nunca usa

Por anos o Aquaman foi visto como piada na DC, grande parte disso em razão da animação super-amigos. No entanto, o herói conta com diversos poderes que não devem ser subestimados. Um dos melhores deles, no entanto, ele raramente usa.

Atualmente, nos quadrinhos da DC, Batman está em uma luta por sua vida. Depois de criar vários protocolos para derrubar os vários membros da Liga da Justiça, Bruce Wayne desenvolveu um sistema para se derrubar caso ele se tornasse maligno.

Trata-se de um robô aparentemente imparável chamado Failsafe. Ele foi ativado quando o Pinguim fingiu sua morte para fazer parecer que Batman o matou.

Já que parecia que o vigilante de Gotham foi longe demais, o robô ganhou vida e começou a caçar o herói.

Cura do Aquaman

Em Batman #128 de Chip Zdarsky e Jorge Jimenez, Failsafe enfrenta vários membros da Bat-família e da Liga da Justiça. Ele consegue vencer todos eles e deixar Batman perto da morte.

Para escapar do robô mortal, Batman cai no oceano, onde desmaia. Quando ele recupera a consciência, ele descobre que Aquaman o resgatou e o colocou em uma banheira onde os peixes cuidaram de seus ferimentos. Ele estava de volta à saúde após duas semanas.

É mencionada apenas em um painel, mas esta é uma habilidade incrivelmente poderosa do Aquaman. Pode não ser tão forte quanto uma habilidade de cura mutante, mas se Aquaman for gravemente ferido, ele pode simplesmente pular no oceano e permitir que os peixes cuidem de seus ferimentos.

Além disso, Aquaman tem uma vantagem sobre outros heróis com fator de cura, visto que sua habilidade pode ser aplicada em outros.

Wolverine e Deadpool não podem necessariamente compartilhar seus fatores de cura com os outros, mas Aquaman pode.

