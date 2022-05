O primeiro herói da Marvel não é quem você pensa

Responda rápido: qual foi o primeiro herói da história da Marvel? A maioria dos fãs pode, provavelmente, pensar no Capitão América.

Steve Rogers é um personagem muito ligado à ideia de legado e de passado, então talvez seja natural que ele venha à mente das pessoas.

Outros podem pensar no Homem-Aranha, já que ele certamente é o personagem mais popular dos quadrinhos da Marvel.

No entanto, a verdade é que o primeiro herói da Marvel não é nenhum desses. Aliás, não existe um “primeiro herói da Marvel”, e sim “os primeiros heróis da Marvel”.

Os primeiros personagens da Marvel

Isto porque o Tocha Humana original e Namor chegaram ao mesmo tempo, em 1939, na primeira edição de uma revista em quadrinhos que literalmente se chamava “Marvel Comics”.

Não, esse Tocha Humana não era aquele personagem do Quarteto Fantástico. Na verdade, o Tocha Humana original era um Androide e tinha muito mais a ver com o Visão do que com Johnny Storm, o personagem que os fãs, hoje, conhecem tão bem como Tocha Humana.

Já o Namor teve uma jornada inusitada nos quadrinhos da Marvel, já que inicialmente apareceu como um herói, mas também já foi retratado como um vilão em diversas histórias.

Hoje, Namor é, mais ou menos, um anti-herói. No entanto, pode não demorar até que ele volte a ser abordado como um antagonista.

Aliás, existem rumores de que Namor pode ser o principal vilão de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), sendo provavelmente vivido por Tenoch Huerta.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) chega aos cinemas em 10 de novembro de 2022.