O único vilão que a Marvel não deixou o Deadpool humilhar

Deadpool não é um personagem que exatamente leva com seriedade seus inimigos. Mas há um vilão que a Marvel proibiu dele tirar sarro.

Em uma entrevista recente, o roteirista de Deadpool para a Marvel NOW! revelou que a equipe editorial barrou um vilão de ser zoado pelo Mercenário tagarela.

Continua depois da publicidade

A série de Deadpool na Marvel NOW! é uma das mais bem conceituadas da história do antiherói, misturando humor verdadeiramente irreverente com drama, expandindo o mundo de Wade com um novo elenco de apoio (incluindo duas filhas), um casamento e flashbacks regulares que configuram aspectos desconhecidos de sua vida.

Uma dessas revelações é que a Arma X forçou o anti-herói a matar seus pais. Presidindo esta aclamada fase estavam os escritores Gerry Duggan e Brian Posehn, mas acontece que havia algo que eles eram proibidos de fazer

Proibição em Deadpool

Em uma entrevista recente com AIPT, vários roteiristas de X-Men da Marvel foram solicitados a dar as notas editoriais mais engraçadas que eles receberam enquanto trabalhavam com a Marvel.

Entre várias ótimas respostas, Gerry Duggan relata um e-mail do editor Tom Brevoort durante os primeiros dias de Deadpool, deixando claro que a humilhação pretendida de Wade a Kang, o Conquistador, não foi permitida.

Embora Duggan não consiga lembrar exatamente o que deveria acontecer com o tirano que viaja no tempo, esta é a série que mostrava Deadpool forçando os Vingadores a vomitar incontrolavelmente de maneiras horrivelmente criativas, sugerindo que foi um momento particularmente extremo. Duggan disse:

“Lembro-me de um dos meus primeiros e-mails de Tom Brevoort, quando eu estava em Deadpool, era muito curto e simples: ‘Não vamos humilhar Kang dessa maneira’ e nem consigo lembrar o que nos pediram para fazer. Já faz uma década desde Marvel Now”.

Deadpool enfrentou todos, de Thanos ao Doutor Bong, mas o único vilão que ele não pode envergonhar é Kang, o Conquistador. Isso deve ser particularmente frustrante para um personagem que quebra a quarta parede constantemente. Vamos ver se ele terá essa oportunidade no MCU.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.