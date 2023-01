Pantera Negra foi “nerfado” e fãs da Marvel estão revoltados

O Pantera Negra é um dos heróis mais importantes da Marvel, no entanto, ele acabou sendo “nerfado” e os fãs da editora estão revoltados.

Nas edição 13 de Pantera Negra, o personagem aparece brigando com vários membros dos Vingadores após um desentendimento, que envolvia uma organização terrorista.

T’Challa acabou formando sua própria equipe e não quis mais depender dos Vingadores. Ele enfrenta o Capitão América, e uma luta de igual para igual parecia ser sugerida.

No entanto, o Capitão América derruba o Pantera Negra e o força a ficar no chão, dando vários socos repetidamente contra o herói. T’Challa se recusa a retornar para Wakanda, e no final, Namor o ajuda (via CBR).

É claro que, os fãs notaram isso e não deixaram de reclamar após o Pantera Negra ser massacrado pelo Capitão América; confira as reações.

Fãs odiaram como o Pantera Negra foi tratado

Os fãs estão odiando a forma de como o Capitão América tratou o Pantera Negra, bem como os escritores do quadrinho.

“Eles não apenas fizeram Steve Rogers dizer a T’Challa para voltar para a África”, disse um fã.

“Como eu realmente odeio esta página, odeio, estou realmente curioso para saber qual foi o processo de pensamento do escritor aqui, parece que Steve está chamando T’Challa de garoto”, comentou mais um fã.

“Mal”, escreveu outro fã.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.