Papai Noel quase destruiu os Illuminati na Marvel

O Natal pode ser uma das épocas mais divertidas para a Marvel devido à quantidade de aventuras divertidas e inusitadas que muitos de seus personagens vivem. Um ótimo exemplo disso pode ser encontrado na The Marvel Holiday Spectacular Magazine.

Essa revista one-shot viu muitos personagens da Marvel em aventuras temáticas de Natal. Enquanto algumas são divertidas, outros são mais como paródias dos heróis.

Continua depois da publicidade

Para tornar as coisas ainda mais divertidas, as histórias do livro também existem fora do cânone da Marvel, o que significa que tudo pode acontecer. Um dos melhores exemplos é uma história intitulada “Santa Claus vs. the Illuminati” (de Brian Reed e Val Semeiks), que mostra o Papai Noel com poderes ilimitados.

Os Illuminati da Marvel deram ao Papai Noel a Manopla do Infinito

O conto mostra os Illuminati enfrentando o Papai Noel, que havia colocado as mãos na Manopla do Infinito. No entanto, as circunstâncias que levaram a este evento foram devido aos atos altruístas da super equipe.

Quando o Papai Noel soube que suas renas eram Skrulls, ele procurou os Illuminati para ajudá-lo a entregar presentes no Natal. Mas ao dar-lhe a manopla, o Papai Noel foi rapidamente corrompido e tentou combatê-los.

Em um instante, o que parecia uma boa ideia rapidamente se tornou letal quando o Papai Noel quase matou o time com seu imenso poder.

A batalha, embora breve, colocou a equipe na defensiva quase que imediatamente. Como a história era de natureza leve, tudo o que foi necessário para parar o Papai Noel foi uma bola de neve bem posicionada lançada por Namor. Depois que a manopla foi removida, a corrupção do Papai Noel se dissipou e ele rapidamente sentiu remorso por suas ações.

No final, um conjunto de renas mecânicas criado por Tony Stark salvou o dia quando a equipe se despediu do Papai Noel para entregar presentes às crianças. Embora a história existisse fora da continuidade, o poder do Papai Noel era amplamente consistente com sua contraparte da Terra-616 e levantou a preocupação sobre o que poderia acontecer se o Papai Noel recebesse a manopla novamente.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.