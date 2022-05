Poder mais mortal do Hulk não é o que os fãs pensam

Personagem da Marvel, o Hulk é sempre associado à força extrema, mas esse não é o seu poder mais mortal.

Quando está extremamente furioso, um detalhe pode se tornar mais perigoso do que a sua força: o seu peso.

Sim, o Hulk fica mais pesado à medida em que a sua raiva aumenta. Isso é evidenciado em World War Hulk #5, uma história em quadrinhos que mostrou o personagem mais furioso do que nunca.

Enlouquecido de raiva, o Hulk ficou tão pesado que nem mesmo a Terra conseguia suportar os seus passos.

A capacidade de destruição do Hulk

A cada passo, o Hulk causava mais destruição. Foi um evento extremamente devastador nos quadrinhos da Marvel.

O segredo aqui é que Hulk fica mais pesado porque, quando está com muita raiva, ele se torna mais denso do que o comum.

Isso se conecta um pouco com uma ideia do longa-metragem do Hulk de 2003, mas nesse caso ele ganhava volume ao ficar mais furioso.

