Poder mais roubado de Boruto prova que o mangá foi longe demais

Assim como na grande maioria dos shonens, Naruto e Boruto apresentam inimigos em níveis crescentes de poder. Para vencerem, naturalmente, os personagens centrais precisam treinar e superar tais poderes. No entanto, Boruto pode ter ido longe demais.

O capítulo 79 de Boruto finalmente revela a verdade sobre a misteriosa capacidade de Eida de fazer as pessoas se apaixonarem por ela, mostrando que este é realmente um poder ainda mais quebrado chamado Onipotência.

Continua depois da publicidade

A garota, contudo, não estava ciente da natureza e extensão de seu poder, o que essencialmente pode fazer com que qualquer desejo se torne realidade.

Desencadeada por seus sentimentos por Kawaki e pelo desejo distorcido do garoto de proteger Naruto e Konoha, Onipotência ativa e altera as mentes do mundo inteiro, mudando os papéis e a história de Kawaki e Boruto para que o primeiro seja agora o filho do Hokage, e Boruto seja o estranho e traidor.

Poder divino

Como todos os outros Shinjutsu, Onipotência é uma habilidade originalmente possuída pelo clã Otsutsuki e depois replicada artificialmente pelo cientista Amado em um humano (Eida).

Os Shinjutsu foram desenvolvidos por Otsutsuki Shibai, o membro mais forte do clã que ascendeu à verdadeira divindade colhendo e comendo inúmeros Frutos de Chakra, e são, portanto, considerados as técnicas supremas.

Amado diz que artes sábias (Ninjutsu e Senjutsu) são apenas tentativas de reproduzir os efeitos do Shinjutsu, que devem ser considerados milagres divinos.

No Brasil, os episódios de Boruto são disponibilizados em plataformas como Netflix e HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.