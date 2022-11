Prepare o lencinho: Nova história do Batman vai te fazer chorar

Conhecido por ser um herói persistente, o Batman é um dos principais personagens da cultura pop e da DC. Ele é um dos mais antigos já criados, assim como o Superman.

Porém, é quase impossível pensar qual herói já sofreu mais que ele em toda sua história. O Cavaleiro das Trevas carrega muitas perdas, como o Robin Jason Todd, seus pais, e até mesmo seu melhor amigo, Alfred.

O mordomo da família Wayne foi morto impiedosamente por Bane, tendo seu pescoço quebrado na frente de Damian, o atual Robin. Nenhum outro aliado do Batman era mais importante do que Alfred.

Mesmo com uma homenagem em Gotham, Bruce e seus parceiros não parecem convencidos de que Alfred havia sido morto. O herói não conseguiu nem ao menos se despedir do amigo.

Porém, a DC parece ter se redimido e ter dado uma nova chance, e essa nova história do Batman vai fazer qualquer fã chorar.

A despedida de Batman e Alfred

Na terceira edição de Batman vs Robin, o Cavaleiro das Trevas parece nunca ter acreditado no retorno de Alfred Pennyworth (via ScreenRant).

Bruce estava sendo usado por Nezha, que o testava para ver o valor emocional que o herói tinha pelo seu melhor amigo e pai de criação.

Mas, as coisas mudaram, e o verdadeiro espírito de Alfred conseguiu se conectar com Bruce em um momento muito emocionante.

O herói diz que sentia falta de Alfred enquanto o segurava nos braços. O mordomo acariciava o rosto de Bruce, dizendo algumas palavras que deixaram o herói ajoelhado e de cabeça baixa.

Alfred diz que um dia ele e Bruce vão se reencontrar, mostrando o carinho que o mordomo sente pelo guardião de Gotham City.

Após isso, Alfred revela que os pais de Bruce, Thomas e Martha Wayne, enviaram todo o seu amor, destacando a vulnerabilidade do herói.

O mordomo parecia certo de que o Batman não poderia ter feito nada para evitar sua morte, e diz que nada disso era culpa dele.

Isso conforta o coração de Bruce, que tem sua despedida que tanto precisava para que pudesse seguir em frente, sem o tormento da morte de Alfred.

Mesmo que Batman siga em frente, a morte de Alfred foi o maior choque de sua vida após o assassinato de seus pais, com o herói se mantendo recluso muitas vezes.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.