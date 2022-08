Duende Verde já usou as Joias do Infinito e fez Thanos parecer patético

Thanos é um dos vilões mais ameaçadores da Marvel, mas até ele ficou parecendo patético quando o Duende Verde colocou suas mãos nas Joias do Infinito. Vimos isso em uma edição dos quadrinhos de What If…?.

Como o Duende Verde original, Norman Osborn visava obsessivamente o Homem-Aranha, causando inúmeras atrocidades na vida do Cabeça de Teia, sendo o assassinato de Gwen Stacy o mais infame.

No entanto, durante a era Dark Reign da Marvel, Osborn se levantou para liderar os Vingadores Sombrios (grupo formado por vários supervilões da Marvel), destruindo Asgard no processo e provando que ele é tão perigoso para o universo Marvel quanto ele é para o Homem-Aranha.

Em What If…? Infinity – Dark Reign, de Joshua Williamson e Goran Sudzuka, Norman Osborn obtém as Joias do Infinito e a Manopla do Infinito durante seu tempo como líder dos Vingadores Sombrios.

Agora onipotente, o Duende Verde se torna o Rei dos Duendes, devastando os protetores da Terra e subjugando o planeta sob seu governo autocrático, com os Vingadores Sombrios como seus executores.

Osborn até confronta o próprio Thanos e mata o Titã Louco com facilidade, mas sua ruína final vem de sua própria loucura, pois ele apaga seu pai abusivo da existência, destruindo a si mesmo e deixando sua realidade um terreno baldio com a maioria de seus heróis mortos.

Naturalmente, Norman Osborn submeteu o Homem-Aranha desta realidade a um desespero infinito, usando a manopla para prender Peter Parker em um loop temporal no qual ele testemunha perpetuamente o assassinato de Gwen Stacy.

Duende Verde é seu próprio maior inimigo

Enquanto o Homem-Aranha é o maior inimigo de Norman Osborn, suas ações provam que ele é tanto seu próprio inimigo quanto Peter Parker.

Norman puxa seu pai do passado para o presente e tenta finalmente ganhar sua aprovação através de sua conquista, apenas para perceber sua futilidade e desintegrá-lo por frustração (sem considerar as consequências).

Thanos é um assassino brutal, mas também é um gênio estrategista e cientista que quer conhecer os segredos mais profundos do universo.

Embora ele tenha realizado feitos impressionantes no passado, eles sempre são desfeitos quando ele percebe que a destruição em massa não atende ao seu desejo de conhecimento e controle.

Thanos também acredita no fundo que ele não merece o poder supremo, o que significa que seu subconsciente muitas vezes prejudica seus esforços.

Norman Osborn não tem essa restrição, realmente acreditando que ele deveria ser o mestre sádico do universo, e apenas derrotado devido à sua arrogância.

Com muito mais aventuras em seu futuro, os Vingadores devem ter muito mais medo de Norman Osborn ganhar as Joias do Infinito na realidade principal da Marvel do que de Thanos ter outra chance com os artefatos cósmicos.

