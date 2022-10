Sandman foi apresentado na DC muito antes de Neil Gaiman criá-lo

A série Sandman é um sucesso absoluto na Netflix, mas o streaming ainda não renovou a produção para a segunda temporada. Por conta disso, os fãs estão loucamente pedindo uma renovação do seriados nas redes sociais. Mas, a Netflix ainda se mantém calada sobre o assunto.

O personagem dos quadrinhos da DC, lançados pelo selo Veritigo após uma reformulação de Neil Gaiman, se tornou um fenômeno entre os leitores mais adultos.

Com um teor mais sério e sombrio, Gaiman criou um novo mundo para explorar, e fazer alguns outros personagens subutilizados pela editora terem mais aparições. O caso mais notável é do próprio Doutor Destino, um dos vilões da história.

Diferentemente de outras versões, a ideia de Gaiman é se distanciar da clássica história de heróis contra o vilão, com o herói sempre salvando o dia.

Na época, com os quadrinhos tendo um teor mais adulto e melhor articulados, Morpheus deixa de lado as versões de Sandman que a DC já havia apresentando algumas décadas antes.

Jack Kirby já havia criado o Sandman, mas há uma versão mais antiga

Lançado em 1989, a versão de Gaiman se distancia bastante da versão de Jack Kirby, um dos mestres dos quadrinhos. No entanto, a versão de Kirby não é a mais antiga já apresentada.

Wesley Dodds, criado por Gardner Fox, também criador do Flash e outros heróis, apresentou em 2919 a primeira versão do Sandman. O herói se assemelhava com outros como o Vingador Escarlate, que usava uma arma de gás para enfrentar os criminosos.

A primeira versão, além do mais, era membro da Sociedade da Justiça, equipe que antecedeu a Liga da Justiça. O personagem ainda chegou a aparecer na série Stargirl, e mencionado na atual terceira temporada.

Diferentemente da versão de Gaiman, o Sandman de Fox e Bert Christman, usava uma capa, chapéu, terno e uma máscara de gás bem assustadora. Ele também utilizava de uma arma de gás, que deixava seus adversários inconscientes.

Posteriormente, em 1974, a versão de Kirby tomou conta das histórias da DC. Garrett Sanford, também conhecido como Sandman, possuía um uniforme amarelo, com algumas cores vermelhas, além de uma capa vermelha.

Sendo um herói, e não um vigilante que atuava nas sombras como Dodds, Sanford inspirava crianças a se tornarem heroínas de sua própria história, assim como o próprio Superman faz.

No entanto, a segunda versão não foi um grande sucesso, mas rendeu um enorme legado, usado por Gaiman, que se inspirou nas duas versões.

O Sandman de Kirby, além do mais, chegou a ser o herói de Jed, que está na história de Gaiman. Ele ainda chega a aparecer na série, mas com Jed vestindo o traje.

Nos quadrinhos, Jed é ajudado pela versão de Sanford em seu sonho, mas o nome verdadeiro do Sandman não fica explícito ao longo da história.

Apesar de ter tido outras duas versões, tanto a primeira quanto a terceira são mais conhecidas do público. No entanto, Morpheus se tornou o Sandman principal nas histórias cânones da DC.

A série Sandman está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.