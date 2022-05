Substituta da Capitã Marvel tem grande problema que Carol nunca teve

A Capitã Marvel está sumida no novo arco dos quadrinhos da Marvel, tendo sido teletransportada para fora do planeta. No lugar dela, está Binária, uma nova heroína que apresenta um grande problema, que Carol Danvers nunca teve.

Binária foi criada acidentalmente por Danvers, quando lutava contra Vox Supreme. Na ausência da Capitã Marvel, ela ajuda a proteger a Terra, mas não sabe muito bem como fazer isso.

Em Capitã Marvel #38 vemos Binária salvando um gato, que ficou preso em uma árvore. A Mulher-Aranha interrompe a heroína, questionando se esse é o melhor uso para os poderes dela.

A heroína inicialmente não entende e a Mulher-Aranha tenta explicar como ela pode resolver problemas maiores com os poderes dela. Binária, então, pergunta o que ela precisa fazer. Infelizmente, a conversa é interrompida pela aparição de um monstro gigante.

Assim sendo, vemos que a Binária, por ser uma forma de vida criada recentemente, ainda tem muito a aprender, coisas básicas que qualquer um saberia.

Veja as páginas de Capitã Marvel #38, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.