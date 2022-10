Superman revela qual é o melhor Robin

O Superman é o maior herói dos quadrinhos, e disso não há duvidas. Além de ter grandes vilões, também possui aliados importantes como o Batman, Supergirl ou mesmo a Mulher-Maravilha.

Mesmo com aliados, o Superman sabe que precisa inspirar todos os heróis, principalmente os mais jovens como Robin ou Superboy.

Continua depois da publicidade

O manto do Robin já foi passado por vários jovens, e os mais importantes sempre são Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake e Damian Wayne.

O Superman interagiu com quase todos os Robins ao longo do tempo, e lutou ao lado deles junto de Batman ou não. E claro, ele possui um Robin favorito o qual pensa que é o melhor entre todos.

Clark gosta mais do Asa Noturna

Na sexta edição de Superman: Up in the Sky, o Superman admite exatamente qual Robin é o seu favorito, entre todas as versões (via ScreenRant).

Ao trazer uma garota de volta do espaço sideral, ela pergunta qual Robin é seu favorito e, a princípio, o Superman tenta se esquivar da pergunta, dizendo que gosta de todos eles.

No entanto, a garota o pressiona para responder, e Kal-El admite que ele prefere o original, pois é um grande amigo seu.

O Superman admite que Dick Grayson é o Robin que ele mais gosta. Grayson deixou de vestir o manto do personagem para ser o Asa Noturna, e agora cuida de Bludhaven, cidade próxima e menor que Gotham.

Batman e Superman foram grandes aliados no início, e o Homem de Aço acompanhou o crescimento de Dick, que foi de Robin a Asa Noturna, se tornando o líder dos Jovens Titãs.

Superman e Asa Noturna possuem uma longa história nos quadrinhos, com o Escoteiro salvando a vida de Dick Grayson algumas vezes.

Após o Batman demitir Dick, o garoto sai da caverna e deixa de ser parceiro do Cavaleiro das Trevas. O jovem vai para Metropolis, em busca de uma nova parceria.

Em uma conversa franca com o Superman, o Homem do Amanhã revela que seria legal ter um parceiro, e o Robin aceita de prontidão.

Além de se tornar um parceiro do Robin original, o Superman foi um amigo que ainda viu o garoto crescer, e foi um de seus mentores.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.