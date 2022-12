Superman revela que seu poder mais útil é inútil em Gotham

Sendo um dos personagens mais poderosos da DC, o Superman é conhecido como o Homem de Aço, por não sofrer ferimentos de balas ou facas comuns. No entanto, mesmo que seja poderoso, ele revelou que não consegue usar um poder em Gotham.

Normalmente, o herói atua de dia, visto que a maior parte dos perigos em Metropolis acontece antes do anoitecer, enquanto em Gotham é toda noite

Diferente do Batman, o Superman não conhece Gotham tão bem, e não podia prever que a cidade teria algumas surpresas para ele.

Antiga o suficiente, a cidade do Cavaleiro das Trevas parece preparada para tudo, até mesmo o kryptoniano, com várias edificações revestidas com chumbo.

Por conta disso, sua visão de raio-x não é um poder que ele possa usar com frequência em Gotham, visto que ele não pode ver através de chumbo (via ScreenRant).

O Superman luta às cegas na cidade

Na edição 10 de Batman/Superman: World’s Finest, o Superman vê que seu poder mais útil não é quase inútil em Gotham.

Enquanto procurava David, um aliado, ele sobrevoa a cidade, tentando encontrar o homem. No entanto, ele não esperava que prédios, hospitais abandonados e diversos lugares sejam revestidos de chumbo.

Superman descarregou sua raiva por não encontrar o aliado em um laboratório de metanfetamina, enquanto David era torturado pelo Coringa.

Apesar de todos os seus poderes, o herói não consegue ver através da parede de muitos locais, já que o chumbo está impedindo sua visão.

Por não conhecer a cidade tão bem, fica difícil para o herói em salvar qualquer um que precisar dele. Normalmente, os inimigos do Batman sabem muito bem como frustrar o Homem de Aço, assim como o próprio Cavaleiro das Trevas.

