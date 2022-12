Superman tem um novo título e é melhor que Homem de Aço

O Superman é um dos heróis mais famosos dos quadrinhos, e um dos mais poderosos da DC. Apelidado de Homem de Aço ou Escoteiro, Kal-El agora tem um novo título que é melhor que Homem de Aço.

Considerando que no início o seu apelido Homem de Aço veio logo na sexta edição da Action Comics, esse apelido acompanha o Superman por muitos anos.

Homem de Aço se tornou um nome tão famoso quanto Superman, pois define o herói num todo, visto que enfatiza sua extrema força e invulnerabilidade. Ele realmente pode virar algo tão forte como aço, que é capaz de machucar a mão em um soco de seu adversário, ou uma arma não poder fazer nada.

Porém, o novo apelido é curioso e estranho, visto que ele não parece representar seus poderes, mas sim, suas ações nas histórias da DC.

Espada Sem Sangue é o novo apelido do Superman

Em uma recente história, o Superman esteve fora da Terra, libertando povos escravizados no Mundo Bélico, do regime do ditador Mongul (via ScreenRant).

Durante a revolução feita no Mundo Bélico, as pessoas que o Superman estava ajudando a salvar e lutaram ao seu lado, deram o apelido de “Espada Sem Sangue”.

Embora o nome fosse um insulto em sua língua original, “Bahle’na Gahl”, o Superman se recuperou e abraçou totalmente seu novo apelido, mostrado na edição 1049 da Action Comics.

O apelido Homem de Aço, que ainda serviu para dar nome ao filme de 2013, serve para representar melhor os poderes do Superman.

No entanto, Espada Sem Sangue representa seu coração e ideologia, pois o Superman salva a tudo e todos e possui um coração puro e esperançoso.

Kal-El ficou muito tempo no Mundo Bélico, com seu filho, Jon Kent, sendo o Superman na Terra. Clark lutou muito para salvar as pessoas da escravidão no regime de Mongul.

O nome Espada Sem Sangue pode também significar algo como uma pessoa que defende os outros, mas se recusa a causar violência e morte.

Apesar da popularidade do nome Homem de Aço, Espada Sem Sangue agora é o novo apelido do Superman, e forte o suficiente para ficar com ele por muitos anos.

