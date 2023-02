Superman tem uma fraqueza esquecida, que já salvou a vida dele

Todo fã da DC, sabe que as fraquezas do Superman são kryptonita e magia. Mas há outro ponto fraco do super-herói, que, na realidade, já salvou a vida dele.

Graças à sua fisiologia kryptoniana e aos raios do sol amarelo da Terra, Clark Kent tem uma vasta gama de poderes, um dos quais é a quase invulnerabilidade.

Balas, lâminas, lasers e afins não podem fazer nada para partir a pele de aço do Superman, tornando-o um dos melhores defensores do planeta.

Dito isto, ele tem seus calcanhares de Aquiles. Os raios vermelhos do sol podem enfraquecê-lo consideravelmente e a magia pode cortar suas defesas como se não fossem nada. Sem mencionar as variedades de kryptonita e os efeitos variados que elas têm sobre ele.

No entanto, uma fraqueza do Último Filho de Krypton prova, de fato, ser bastante útil.

Superman é afetado por eletricidade

Em Superman #175 de Jeph Loeb Ed McGuinness, multidões se reuniram em torno da Casa Branca para ouvir os comentários do presidente Luthor sobre a recente guerra com a Imperiex.

Quando o Apocalypse ataca, Superman está em cena para segurar o vilão. Infelizmente, a criatura melhorou suas habilidades e consegue vencer Clark. Lois se volta para o único herói que pode ajudar, o Raio Negro, que consegue reiniciar o coração do Superman agindo como um desfibrilador.

O Raio Negro provou várias vezes que seus poderes são uma das poucas coisas que podem romper as defesas do Superman. De fato, com concentração suficiente, o relâmpago de Jefferson Pierce pode imitar os raios vermelhos do sol.

Mas Raio Negro não precisa fazer nada de extravagante quando uma emergência atinge o Superman. Qualquer um capaz de chocar o herói pode ser capaz de salvar sua vida quando o pior acontecer.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.