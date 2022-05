Superman volta a usar um poder esquecido na DC

O Superman é conhecido por ter vários tipos de poderes. Mas um poder que raramente é usado é a sua superinteligência.

No entanto, parece que essa habilidade está voltando, aos poucos, nos quadrinhos da DC. Em Superman: Son of Kal-El #11, o novo Superman, Jon Kent, é capaz de usar a sua superinteligência em um momento de urgência.

No enredo, Jon Kent luta contra um ser geneticamente modificado de Bendix, que está trabalhando com Lex Luthor.

Ele conta com a ajuda de Eléktron e Wally West, o Flash. Eles descobrem que o ser geneticamente modificado está com um dispositivo implantado em sua cabeça que pode explodir a qualquer momento.

Enquanto Eléktron analisa o dispositivo, Bendix percebe o plano dos heróis e ativa a bomba, o que deixa os personagens com muito pouco tempo para pensar.

Wally West sugere que Jon Kent desacelere o tempo e se concentre para pensar em uma saída para aquela situação.

Ele faz exatamente isso e, usando a sua supervelocidade, leva o ser geneticamente modificado para a estratosfera, realizando uma microcirurgia com uma combinação de visão de raio-x e visão de calor.

Como você já deve ter imaginado, a superinteligência do Superman deriva da sua supervelocidade. Quando em uma situação complicada, o personagem é capaz de desacelerar o tempo para pensar bastante no que pode fazer.

Tanto Jon Kent quanto Clark Kent podem fazer isso. No entanto, é uma habilidade que não costuma ser usada com frequência nas histórias do Superman.

Superman: Son of Kal-El #11, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.

