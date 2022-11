Tecnologia de Wakanda é ainda mais avançada do que os fãs da Marvel pensam

Wakanda é o país tecnologicamente mais avançado do planeta nos quadrinhos da Marvel, mas seus avanços vão muito além do que os leitores poderiam imaginar.

O país é famoso por ter uma monarquia duradoura e um forte desejo de manter os segredos de sua tecnologia e seu precioso vibranium.

Continua depois da publicidade

Mas em Capitão América e o Soldado Invernal Especial #1, a nação estreia uma nova tecnologia impressionante após a Primeira Guerra Mundial – provando que eles poderiam ter mudado a história sempre que quisessem.

A nação de Wakanda deve seus impressionantes desenvolvimentos tecnológicos a um meteorito de puro vibranium que atingiu a Terra há milênios.

Conhecido como o Grande Monte, as propriedades únicas do Vibranium permitiram que Wakanda superasse todas as outras nações do mundo, e eles continuam sendo a única nação africana nunca invadida ou conquistada por potências ocidentais ou europeias no Universo Marvel.

Mas o povo de Wakanda enfrentou muitas críticas por ficarem parados enquanto o mundo enfrentava atrocidades durante períodos de guerra, fome e doenças; enquanto o Pantera Negra frequentemente decide abrir seu país para alguns poucos selecionados temporariamente, tanto nos quadrinhos quanto no MCU, ele permanece em grande parte fechado para forasteiros.

Wakanda é mais avançada do que todos imaginavam

Em Capitão América e o Soldado Invernal Especial #1 os membros do que mais tarde se tornaria conhecido como o Círculo Externo se encontram quatro anos após o fim da Primeira Guerra Mundial.

Um grande plano entre eles é necessário para controlar o mundo e evitar que ele afunde no caos. Eles usam o lendário escudo do Capitão América como símbolo. Uma desses membros, Ika Agboje, vem de Wakanda, e ela chega usando um mecanismo preso a seus membros que parece desafiar a gravidade.

Esse encontro acontece em 1922, numa época em que os aviões eram uma tecnologia relativamente nova e o computador ainda estava a décadas de distância.

Enquanto as tropas ainda desenvolviam tanques, Wakanda dominava a tecnologia antigravidade e até mesmo uma aparente forma de interconectividade homem-máquina.

A tecnologia avançada já foi vista nos quadrinhos antes: no relançamento do Pantera Negra em 2006, os colonos americanos em 1800 encontraram armas elétricas wakandanas avançadas, que cercam a fronteira – mas este é o primeiro sinal de que a nação do Pantera Negra desafiou a própria gravidade; suas naves wakandanas logo usariam essa tecnologia também.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.