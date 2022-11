Thanos e Darkseid se fundem em crossover esquecido da Marvel e DC

A Marvel e a DC Comics têm um crossover secreto que poucos leitores parecem conhecer, já que os eventos de Secret Crisis of the Infinity Hour (Crise Secreta da Hora do Infinito em tradução livre) foram uma história que destruiu o universo e que todos perderam.

O evento de alto risco, que contou com a forma combinada de Thanos e Darkseid adquirindo os poderosos Infinity Links, viu os maiores heróis combinados lutarem contra o poderoso vilão na tentativa de salvar o Universo Amálgama da destruição total.

Mas, como ocorreu fora dos quadrinhos, o evento épico foi amplamente esquecido.

Enquanto a Marvel e a DC se cruzaram em várias ocasiões, a mais famosa história sendo JLA / Vingadores de Kurt Busiek e George Perez, a marca Amalgam Comics combinou os heróis e vilões de cada universo em um grupo de novos personagens mesclados.

A Amalgam Comics viu Darkseid e Thanos se tornarem Thanoseid, Wolverine e Batman se transformarem em Dark Claw, e Doutor Estranho e Senhor Destino se transformarem em Doctor StrangeFate.

Crossover da Marvel e DC

Em 1996 foram lançados cartões comerciais do crossover Marvel e DC, mostrando as novas formas dos heróis e vilões combinados.

Cada cartão apresentava um dos rostos mais reconhecíveis do mundo crossover com uma história de conexão na parte de trás, já que o evento combinava histórias icônicas da Marvel e da DC, incluindo Crise nas Infinitas Terras, Guerra Infinita e mais.

O evento apresentou Thanoseid adquirindo os Infinity Links e trabalhando ao lado de Doctor Doomsday (Doutor Destino + Apocalipse) para destruir o Universo Amálgama e governar a destruição em Apokolips.

