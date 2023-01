Thanos ganha seu veículo mais ridículo desde o Thanoscóptero

Thanos é um dos maiores vilões da Marvel e que faz frente facilmente com os Vingadores. No entanto, apesar de ser poderoso, ele ganhou um novo veículo ainda mais ridículo que o Thanoscóptero.

Na terceira edição de Peter Parker & Miles Morales Spider-Men: Double Trouble, Thanos é conduzido em sua própria limusine. Ou seja, Thanos tem um carro no estilo do Batman, mas sem armas.

O vilão é o orador principal da convenção de vilões de Nova York, e é pego por um motorista que o leva até o evento em um carro personalizado (via ScreenRant).

A parte da frente da limusine é normal, como qualquer outra, embora a traseira seja levantada em forma de cunha para acomodar o tamanho de Thanos.

Os painéis ao redor com janelas que são acopladas a acessórios estilizados na forma do capacete de Thanos, ainda acabam formando o que parece um par de olhos grandes. No capô da limusine ainda aparece uma miniatura da Manopla do Infinito.

Quando surgiu o Thanoscóptero?

O Thanoscóptero surgiu na edição 39 de Spidey Super Stories, ainda em 1978, e foi algo que se tornou célebre na mitologia do personagem.

O helicóptero de Thanos é normal, embora seja de uma cor toda amarela e tenha o nome do personagem na cauda.

Além disso, na série Loki, no quinto episódio da primeira temporada, é possível ver o Thanoscóptero caído em algum lugar do mundo.

