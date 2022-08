Thanos prova que ESSE herói do MCU é mais poderoso até que os Celestiais

Os heróis no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) mudam bastante em relação aos quadrinhos, mas as obras originais ainda podem dar indícios do que podemos ver nas telonas. Em uma história em quadrinhos de Thanos, vemos que o Raio Negro consegue ser ainda mais poderoso que os Celestiais.

O Raio Negro apareceu nas telinhas pela primeira vez na série dos Inumanos, que foi cancelada após uma temporada. Depois disso, ele deu as caras brevemente em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

No arco das HQs Thanos Wins, o personagem titular é sequestrado por uma versão de si mesmo do fim dos tempos – o Rei Thanos.

Esta forma futura do Titã Louco massacrou a galáxia, ficando cada vez mais poderosa, finalmente sendo confrontado no final dos tempos por um Surfista Prateado empunhando Mjolnir .

Enquanto o Rei Thanos convoca seu eu mais jovem na esperança secreta de que ele finalmente terminará sua longa e desperdiçada vida, as coisas não vão de acordo com seu plano.

Raio Negro é mais poderoso do que se imagina

Em Thanos #14 de Donny Cates e Geoffrey Shaw, Thanos reflete sobre sua ascensão ao poder, incluindo a conquista de grandes forças cósmicas como Odin e Galactus. No entanto, como o rastro de caos do Titã Louco ameaça toda a vida na galáxia, os Celestiais finalmente entram em ação, descendo à Terra para derrotá-lo com seu poder impressionante.

No entanto, Thanos está pronto para eles, e encontra os Celestiais com o rei Inumano Raio Negro , acorrentado. Raio Negro é uma das forças mais poderosas da Marvel, com um sussurro que pode destruir montanhas.

Quando Thanos apunhala o Inumano, acontece que seu grito é suficiente para obliterar os Celestiais, já que seis dos seres gigantescos são quebrados e lançados no espaço.

É revelador que Thanos escolheria não simplesmente destruir os Celestiais usando seu próprio poder, mas transformar um dos principais protetores da galáxia contra ele, armando a voz de Raio Negro – um toque final da ascensão do Titã Louco ao poder supremo, quando certamente outros caminhos estavam disponíveis (afinal, ele matou o Pai de Todos Odin pessoalmente).

Thanos #14 está disponível nos EUA e pode ser adquirido por meio de plataformas digitais.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.