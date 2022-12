Thanos tem uma esposa, mas ela é poderosa demais para o MCU

O Universo Cinematográfico Marvel (MCU) levou Thanos para as telonas, mas deixou de fora uma importante personagem de sua história: Terraxia.

Depois de servir como uma ameaça cósmica recorrente nos quadrinhos da Marvel por décadas, o evento Desafio Infinito de Jim Starlin, George Perez e Ron Lim viu Thanos finalmente se tornar uma força a ser reconhecida, graças às joias do infinito.

Com a Manopla do Infinito à sua disposição para conter as seis joias, Thanos atrai rapidamente a atenção dos Vingadores e vários outros heróis em todo o universo.

As tentativas de Thanos de governar o universo tem como objetivo conquistar a antiga entidade cósmica Morte. Como a Morte continuamente ignora os pedidos de afeto de Thanos, o Titã Louco perde a paciência e usa a Manopla para criar sua própria companheira: Terraxia.

A esposa de Thanos

Modelada após o próprio Thanos em aparência e ambição, Terraxia prova ser uma grande força dentro do governo temporário do Titã Louco do universo.

Ao lado do conselheiro demoníaco de Thanos, Mephisto, Terraxia se torna a principal subalterna e tenente de Thanos contra os heróis e vilões da Marvel enviados para se opor a ele.

Enquanto Thanos lida habilmente com os Vingadores e seus aliados de apoio, a própria Terraxia consegue eliminar os heróis icônicos, como Homem-Aranha e Homem de Ferro de uma forma rápida e brutal.

Mesmo com seus feitos surpreendentes, Terraxia não consegue conquistar o coração de Thanos. É a intervenção chocante da própria neta de Thanos e também vilã cósmica Nebulosa que vira a maré para os heróis, e quando ela lança Thanos e Terraxia no espaço, ela sufoca.

