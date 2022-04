The Boys: entenda por que Billy odeia tanto o Capitão Pátria

The Boys, famosa série de herói que segue em lançamento no Amazon Prime Vide, tem algo muito interessante sobre um de seus vilões no quadrinho.

Na HQ, o personagem central Billy Butcher sente tamanho desprezo pelo Capitão Pátria é que, só por isso, já lhe dá forças suficientes a razão aparente pela qual ele quer matar todos os “super” no mundo.

Nos quadrinhos de The Boys, os criadores Garth Ennis e Darick Robertson mostraram parte do passado de Butcher, explicando aos leitores seus motivos para odiar o Capitão Pátria.

Billy foi criado em Londres por uma mãe carinhosa e um pai abusivo. Ele queria matar seu pai, mas é convencido por seu irmão de que isso deixaria a mãe deles muito triste. Assim, Billy se junta ao exército e se torna tão violento quanto seu pai, apesar de odiá-lo.

No entanto, quando conhece sua futura esposa, Becky, ele volta a ser bonzinho, mas quando ela é morta por Capitão Pátria, aparentemente, tudo de ruim que Billy sentia por seu pai é enviado para esse personagem começando então uma disputa entre os dois em The Boys.

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas no Amazon Prime Video. O terceiro ano chega em 3 de junho de 2022.