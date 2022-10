The Boys explica origem confusa do Capitão Pátria

A série The Boys, que faz uma paródia dos heróis da Marvel e DC, é um dos grande sucesso do Prime Video. Além disso, a produção apresentou como seria um Superman ainda mais malvado que o de Injustice, o Capitão Pátria.

O Capitão Pátria é o mais poderoso entre outros membros dos Sete, ou qualquer outro super-herói do universo de The Boys. Porém, isso não é tão mostrado no seriado.

Além disso, sua origem nos quadrinhos e na série é um tanto confusa e não faz sentido para muitos leitores das HQs e o público do seriado.

O personagem foi criado em um laboratório usando o DNA do Stormfront, e foi mantido em contenção. No entanto, partes da origem explicada na série diferem um pouco dos quadrinhos.

Origem diferente e sem sentido

Em The Boys, Capitão Pátria e Os Sete foram criados em uma ordem específica pela Vought, com Capitão Pátria, Black Noir e rainha Maeve entre seus primeiros heróis.

No entanto, os heróis que vieram depois deles, Jack de Jupiter, Profundo e Mister Marathon, mostraram a empresa que suas criações posteriores com o Composto-V estavam obtendo resultados ruins.

A origem do Capitão Pátria e a revelação da criação dos Seite se contradizem com a diretriz primária da Vought, que seria ganhar o máximo de dinheiro possível.

Para a empresa, o Capitão Pátria precisava ser o herói perfeito, adorado por todos, e também a maior fonte de lucro. Mas não parece ser assim.

Não faz muito sentido quando isso é explorado na série, com membros dos Sete negociando contratos, antes mesmo da origem do Capitão Pátria ser revelada.

A Vought pagou para fazer os heróis e mantê-los, e tenta controlá-los de qualquer maneira, embora nem sempre acatam suas ordens.

As conversas sobre um contrato e a falta de tentativa de fazer um herói melhor que o Capitão Pátria, apenas fazem parecer que a origem foi abordada sem muita consideração na série.

Mesmo que seja um personagem em surto, e totalmente poderoso, a empresa quer apenas mais lucro envolvendo os heróis, não importa o custo.

The Boys está disponível no Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.