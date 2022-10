The Boys quase fez parte do universo DC

The Boys é uma sátira bastante violenta de filmes e quadrinhos de super-heróis e cria paralelos com diversos personagens da Marvel e DC. Curiosamente, a obra quase fez parte do universo DC.

The Boys é uma série de super-heróis subversiva de Garth Ennis e Darick Robertson que se passa em um mundo onde os super-heróis não são apenas reais, eles são as ameaças número um para o público.

Continua depois da publicidade

A história em quadrinhos e, por consequência, a série do Amazon Prime Video, se concentra em grande parte em um grupo destinado a manter os “supers” na linha.

De todos os “heróis” em The Boys, os Sete, grupo equivalente à Liga da Justiça, têm algumas das pessoas mais fora de controle e mais poderosas em suas fileiras.

No entanto, enquanto os Sete são inspirados apenas pela Liga da Justiça, o grupo titular de The Boys potencialmente poderia ter lutado contra a Liga em si.

The Boys na DC

Em entrevista à RetroFuturista, Darick Robertson discutiu seu trabalho em The Boys e como a série veio à tona. Robertson menciona a dificuldade que ele e o co-criador Garth Ennis tiveram em tirar The Boys do papel, especialmente depois que Robertson foi contratado para trabalhar para a Marvel em uma reinicialização de Wolverine.

Felizmente, os dois conseguiram fazer a série funcionar assim que o contrato de exclusividade de Robertson com a Marvel acabou.

Ao discutir The Boys com Garth Ennis em seus primeiros dias, Robertson menciona (via ScreenRant) que eles pensaram em criar um título que existia em grande parte em seu próprio canto, mas ainda era canônico para o Universo DC.

Vale apontar que a DC publicou originalmente The Boys sob sua marca WildStorm. No entanto, a série durou apenas seis edições antes de ser cancelada pela DC e The Boys mudou para Dynamite. Então por pouco a obra não fez parte do Universo DC.

The Boys está disponível no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.