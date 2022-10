The Flash prova que Zack Snyder não entendeu o Batman

O Batman do DCEU, interpretado pelo astro Ben Affleck, desagradou muitos fãs do personagem quando matou vários criminosos em Batman v Superman: A Origem da Justiça. Na época, o público criticou a decisão do diretor Zack Snyder, por ter feito o que o herói sempre foi contra.

Realmente, em outros filmes o Batman chegou a matar, principalmente com Michael Keaton no papel. No entanto, a época mudou bastante, e a ideia do Cavaleiro das Trevas de não matar se tornou muito forte nos quadrinhos.

O personagem jurou para si mesmo que nunca iria cruzar esse limite, pois acredita que se tornaria um monstro iguais aos que luta. Mas, Snyder não se importou muito com isso, e tornou o Batman tão brutal do que nunca.

Em Cavaleiro das Trevas, quadrinho de Frank Miller, o Batman retorna mais experiente e enfrenta a gangue Mutantes e o Superman. Porém, em nenhuma ocasião ele mata, e chega a usar balas de borracha para neutralizar seus inimigos, ou apenas quebra seus ossos.

Snyder usou o quadrinho como base para construir a sua visão para o Homem-Morcego, mas a história prelúdio do filme The Flash mostra que o diretor nunca entendeu o personagem.

O Batman do DCEU deixa de matar

Em The Flash: The Fastest Man Alive, logo na primeira edição, é revelado que Bruce Wayne deixou de ser um carrasco, e agora utiliza outros métodos (via ScreenRant).

No quadrinho, o personagem volta às suas raízes, parecendo se arrepender de seus atos após matar vários criminosos, e não tê-los apenas apreendido para a polícia.

Durante a história, o Detetive deixa de usar a força letal, e consegue subjugar os membros da gangue Sequência Real, a famosa gangue de cartas da DC.

Posteriormente, ele persegue o vilão Viga, um dos inimigos do Flash, de moto, que conta com várias armas. Porém, o Batman consegue impedir a fuga do adversário usando um dispositivo de choque, incapacitando ele de pilotar. Após isso, o vilão é preso.

A ideia de Snyder, que adapta uma famosa história e consegue distorcer tudo o que ela representa, apenas conclui que ele não entendeu a essência do Batman.

O Batman estar matando criminosos é algo muito controverso para os grandes fãs do herói, que admitem odiar essa parte do personagem. No filme que dividiu o público, Batman v Superman, o herói matou diversos capangas contratados por Lex Luthor, seja na perseguição com o Batmóvel ou salvando Martha Kent em um galpão.

É explicado na HQ prelúdio do filme que o Batman estaria assim por conta da morte de Dick Grayson, o primeiro Robin. Os capangas do Vagalume acabam discutindo sobre a brutalidade do Cavaleiro das Trevas.

Recentemente, a série Pacificador referenciou a regra de não matar do Batman, o que deixa claro que o personagem poderia ter abandonado essa ideia.

Mesmo que tenha achado, anteriormente, que o Superman era uma ameaça para o mundo, o Batman se arrepende de seus atos no passado. Sua parceria com o Homem de Aço e a Mulher-Maravilha o ajuda a retornar em seu estado mais misericordioso.

E agora, com o quadrinho prelúdio do filme The Flash, e a parceria com o Velocista Escarlate, o Batman realmente não pensa em matar novamente. Portanto, a decisão vira cânone no DCEU.

Isso apenas prova que Zack Snyder não conseguiu entender a essência do personagem, e distorceu um dos quadrinhos mais importantes da DC para desenvolver seu filme.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.