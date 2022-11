The Flash tem um poder extremo demais para os cinemas

O Flash é um dos super-heróis mais poderosos da DC, e não costuma usar todas as suas habilidades, pois poderia desencadear novamente uma criação de uma realidade alternativa.

Responsável por criar o Flashpoint, Barry Allen, que queria salvar sua mãe, acabou tornando o mundo um verdadeiro caos, com o começo da Terceira Guerra Mundial.

Apesar disso, ele consertou os erros e conseguiu melhorar as coisas, voltando para sua realidade e o mundo retornando ao normal, sem a interferência do Flash Reverso.

No entanto, a edição 133 de Flash vol. 2, mostra o Velocista Escarlate enfrentando o Mestre dos Espelhos. O vilão canaliza uma dimensão inteira para conseguir ter o controle sobre os reflexos que o Flash tem sobre a velocidade.

O Mestre dos Espelhos está se projetando por toda a cidade, e o Flash conta com apenas 11 minutos para salvar Iris. Ele consegue atingir a velocidade da luz para salvar o dia mais uma vez.

Para isso, ele se torna uma luz viva, com seu corpo virando pura energia. E esse poder extremo que o divide em um espectro de cores é demais para o filme The Flash.

Herói pode se dividir em sete formas de arco-íris

Passando pelo prisma de controle do Mestre dos Espelhos, o Flash é dividido em sete formas diferentes nas cores que formam o arco-íris (via ScreenRant).

Além disso, há sete versões dele totalmente distintas, sendo a vermelha uma forma assassina, a forma laranja muito confiante e a forma verde sendo competitiva.

No entanto, essas versões possuem o objetivo de parar o Mestre dos Espelhos, formando uma equipe poderosa e deixando de lado suas diferenças.

Assim como o Flash, o Mestre dos Espelhos pode criar vários hologramas de si mesmo, que podem atacar o herói de Central City.

Esse poder do Flash é totalmente esquecido, e seria extremo demais explorar isso nos cinemas, ou em alguma outra produção.

Algo curioso nos quadrinhos é que as tropas de Lanternas espalhadas pela galáxia também possuem cores, cada uma com uma emoção.

A Tropa dos Lanternas Verdes é a força de vontade, enquanto os Lanternas Amarelos possuem o medo e os Lanternas Vermelhos a raiva.

O extremo poder do Flash é chocante e foi pouco explorado, mas caso ele não tenha um controle de si, poderia fazer com que essas versões pudessem causar o caos no mundo.

The Flash estreia no dia 26 de junho de 2023 nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.