The Walking Dead revelará a causa do apocalipse zumbi? Criador responde

The Walking Dead está no ar desde 2010, contando a história dos sobreviventes de um apocalipse zumbi que lutam contra os mortos vivos. No entanto, a série nunca revelou o que causou tal incidente.

Os fãs sempre tiveram grande curiosidade pela origem, mas parece que ela não será revelada tão cedo — ou nunca, se depender do criador Robert Kirkman.

O escritor de história em quadrinhos americano deu vida à HQ que inspirou a série de The Walking Dead e, em uma edição deluxe da obra que foi lançada recentemente, ele disse que nunca revelará como se deu o apocalipse.

“Eu realmente nunca estive interessado em lidar com a causa do surto de zumbis. Minha opinião foi bem documentada, mas a versão curta é… qualquer explicação detalhada levaria as coisas muito longe no reino da ficção científica para mim. Acho que é melhor deixá-lo sem solução. Dessa forma, a história permanece fundamentada.”

Ilha dos Mortos vem aí

Ilha dos Mortos, nova série derivada de The Walking Dead, é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

