Tony Stark é o Homem-Aranha na linha do tempo mais sombria da Marvel

Tony Stark pode ter anunciado ao mundo todo que é o Homem de Ferro, mas na linha do tempo mais sombria da Marvel, ele assume outra persona: do Homem-Aranha.

Tony Stark se tornou o Homem de Ferro depois que ele sobreviveu a ser um prisioneiro de guerra após uma explosão, que deixou pedaços de estilhaços em sua corrente sanguínea, ameaçando entrar em seu coração.

Com a ajuda de outro prisioneiro brilhante, a vida de Stark foi salva – embora se Tony não encontrasse uma maneira de sair de seu confinamento, isso não duraria. Então, usando materiais destinados a se tornar uma arma devastadora, Tony Stark criou seu primeiro traje do Homem de Ferro – e com isso, um herói nasceu.

Sem mutações radioativas, sem aprimoramentos induzidos por drogas, apenas a genialidade incomparável de Tony Stark e seu desejo não apenas de permanecer vivo, mas de usar sua vida para ajudar os outros – é isso que faz do Homem de Ferro um herói.

Tony Stark, o Homem-Aranha

Já em X-Universe #1 de Scott Lobdell, Terry Kavanagh e Carlos Pacheco, a Terra está em ruínas após o ataque do Apocalipse contra o planeta – incluindo a outrora grande e próspera nação de Wakanda.

Esta é a Era do Apocalipse, o que significa que não só o mundo está em um estado de horror e morte devastado pela guerra, mas os heróis da Marvel que os fãs conhecem e amam são um pouco diferentes, ou simplesmente não existem.

Nessa edição, os leitores são apresentados a uma versão endurecida de Gwen Stacy, que está em Wakanda em um esforço para fazer a diferença na vida daqueles que sobreviveram aos ataques do Apocalipse, e ela não é a única.

Algumas páginas depois nesta edição, uma grande nave pilotada e efetivamente conectada a Tony Stark (do jeito que seus trajes do Homem de Ferro são, mas em uma escala muito maior) chega para lutar contra um grupo de vilões que estão aterrorizando o povo de Wakanda. Essa enorme armadura era um gigante, aranha robótica.

Tony Stark está literalmente preenchendo o vazio deixado pelo Homem-Aranha, já que Peter Parker foi morto sem cerimônia pelo Apocalipse antes mesmo de ser mordido por uma aranha radioativa.

Isso significa que o mundo foi roubado de seu Homem-Aranha e precisava muito de um substituto – que é exatamente onde Tony Stark entrou enquanto usava as habilidades que o tornaram o Homem de Ferro na Terra-616 para se tornar o Homem-Aranha da linha do tempo mais sombria da Marvel.

