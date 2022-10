Um dos maiores fãs de Stan Lee é uma lenda do Cinema

Stan Lee, embora não seja estranho a algumas controvérsias, conquistou legiões de fãs ao redor do mundo. Um dos maiores é uma lenda do Cinema – ninguém menos que o diretor italiano Federico Fellini, conhecido por clássicos como 8½, Noites de Cabíria e A Doce Vida.

A era dos quadrinhos Marvel começou em 1961 (a editora já existia antes, inclusive sob outros nomes, mas a era Marvel reconhecidamente começou nesse ano) com a publicação de Quarteto Fantástico #1. Era diferente de qualquer outro quadrinho de super-herói antes dele; os personagens tinham profundidade e tinham que lidar com problemas do mundo real além de lutar contra super-vilões.

Outros heróis, como o Homem-Aranha e o Hulk, logo seguiriam, criando um movimento revolucionário nos quadrinhos.

Além de transmitir aos personagens da Marvel sensibilidades do mundo real, havia um forte traço de filosofia pop percorrendo a linha; os visuais alucinantes e dinâmicos de artistas como Jack Kirby e Steve Ditko complementavam perfeitamente as histórias de Stan.

Esses quadrinhos da Marvel não apenas mudaram o campo como o conhecemos, como também atraíram a atenção do público estrangeiro. Em 1965, Stan Lee conheceu um de seus maiores fãs: Federico Fellini.

Federico Fellini era fã da Marvel

Em um post no Twitter, o usuário rob-e conta a história de como Fellini descobriu a Marvel Comics. Fellini, um fã de quadrinhos, estava visitando Nova York em novembro de 1965.

Enquanto em Nova York, ele adoeceu e teve que se afastar para se recuperar e passar o tempo, ele enviou seu assistente para buscar material de leitura. Sabendo da paixão de Fellini pelos quadrinhos, o assistente trouxe de volta uma pilha de títulos da Marvel e depois de lê-los, Fellini se apaixonou; entre seus favoritos particulares estavam o Homem-Aranha e o Hulk.

Fellini ficou tão empolgado com a Marvel que marcou um encontro com Stan Leee o resto da Marvel.

Fellini chegou aos escritórios com uma comitiva e por meio de um tradutor, conversou com Stan sobre quadrinhos. Os dois se tornaram amigos depois disso; Fellini permitiu que Stan ficasse em sua casa na próxima vez que Stan estivesse na Itália e quando Fellini voltou para sua próxima visita a Nova York, ele acompanhou Stan a um show da Broadway.

A Marvel Comics da década de 1960 era ousada e revolucionária, e ajudou a expandir o público como nunca antes. Um desses fãs foi o autor italiano Federico Fellini, cujo amor pela Marvel Comics o levou a se tornar o maior e mais inesperado fã de Stan Lee .

