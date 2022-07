Veja como Kang, o Conquistador é sem seu capacete

Kang, o Conquistador é um dos mais clássicos antagonistas da Marvel, o personagem é conhecido por sua aparência exótica e o capacete que altera sua cor de pele, entretanto através de uma nova publicação da Marvel Comics, tivemos a revelação do rosto por trás da mascara

Em Kang The Conqueror #1, de Jackson Lanzing, Collin Kelly, Carlos Magno e Espen Grundetjern da Marvel Comics, Kang viaja no tempo para conhecer sua versão do passado.

Continua depois da publicidade

Ao confrontar Nathaniel Richards e pedir-lhe para treinar com ele, Kang então remove seu capacete e revela sua aparência. Apesar de suas aventuras com viagem no tempo e inúmeras lutas com os Vingadores, Kang, o Conquistador, ainda parece humano, como destaca a imagem revelada pelo ScreenRant.

Também conhecido como Nathaniel Richards, Kang é um humano do futuro e descendente de Reed Richards (Senhor Fantástico) então, por baixo de sua máscara alienígena não há uma figura horrível, mas sim um ser de aparência humana que se tornou um poderoso vilão no Universo Marvel graças ao domínio da viagem no tempo.

Kang, O Conquistador revelando seu rosto

Quando Kang retorna no MCU?

Há alguns meses, Jonathan Majors confirmou que fará parte do filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, com previsão de estreia para 2023.

No entanto, existe a possibilidade de Kang aparecer em outros projetos da companhia, já que o MCU contará com diversos lançamentos importantes nos próximos dois anos.

Em Homem-Formiga e a Vespa 3, Scott Lang e Hope van Dyne vão explorar o Reino Quântico, descrito como “uma realidade na qual todos os conceitos de tempo e espaço se tornam irrelevantes”.

A descrição indica que o Reino Quântico é o equivalente do Limbo no MCU. Além disso, no segundo filme do Homem-Formiga, uma cena bastante rápida oferece um olhar sobre uma cidade secreta, provavelmente Chronopolis.

A série Loki fez um ótimo trabalho em não nomear a sede da TVA, o que levou muitos fãs a acreditarem que a autoridade estaria sendo operada em Chronopolis.

Como Kang assume controle da TVA no final da primeira temporada de Loki, a teoria parece bastante plausível.

Clique aqui para assinar o Disney+ e acompanhar a série Loki

Sobre o autor Redação