Veja por que Wolverine odeia tanto o Deadpool

Wolverine e Deadpool são figuras que não se dão bem, mas de alguma forma essa falta de química entre os personagens funciona com o público, ao ponto da Marvel continuar unindo a dupla nos quadrinhos.

A primeira vez em que os personagens compartilharam uma HQ foi em 1994, no volume 88 de Wolverine, assinado por Adam Kubert e Fabio Laguna. No entanto, o criador de Deadpool, Rob Liefeld, era um fã do Wolverine e não perdeu a oportunidade de unir as duas histórias.

Assim, os quadrinhos revelaram que Emrys Killebrew, cientista-chefe da Arma X, foi responsável por usar parte do DNA de Wolverine para dar a Deadpool o poder de cura. Wade sofreu muito nesse processo e, quem acha que essa semelhança poderia fazer Logan gostar dele ao menos por empatia, está muito enganado.

Entenda por que o Wolverine odeia o Deadpool!

Wolverine vs Deadpool

É sabido que o Logan é um dos personagens mais mal-humorados da Marvel, em contraste com o hiperativo Wade, que não consegue calar a boca. Dessa forma, sua presença é suficiente para deixar Logan irritado, além de ter a visão de que suas brincadeiras são um sinal de que ele não leva o trabalho a sério e, portanto, não consegue vê-lo como um aliado.

No entanto, os fãs de Deadpool sabem que o mercenário não é tão ruim quanto o Wolverine acha: nos quadrinhos, Fantomex atirou em uma criança sem pensar duas vezes, enquanto o próprio Deadpool ficou horrorizado com o caso.

Mesmo assim, parece que Wolverine está determinado a odiar Deadpool e se recusa a ver qualquer lado bom no tagarela, o que é triste por um lado, mas por outro torna divertida a dinâmica entre eles nas HQs.

Será que algum dia também veremos os dois brigando em um filme do MCU?