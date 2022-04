Venom e Hulk se uniram para derrotar vilão inútil

Atenção: spoilers de HQs da Marvel logo abaixo!

Você sabia que Venom e o Hulk já foram aliados nos quadrinhos?

O crossover aconteceu em uma HQ de volume único chamada O Incrível Hulk Vs. Venom, de 1994, que mostrou herói e vilão trabalhando lado a lado para enfrentar um vilão extremamente fraco e pouco interessante, dando origem a uma das histórias mais inúteis da Marvel, embora ainda divertida.

Trata-se do Doutor Bad Vibes, cuja história explicaremos logo abaixo.

A história de Hulk e Venom

Os âncoras do telejornal KLX News, de São Francisco, receberam uma misteriosa carta escrita para a estação de notícias, que afirmava que às 12h um terremoto aconteceria na cidade. O texto era assinado por um vilão que se autodenomina Dr. Bad Vibes.

A apresentadora do jornal minimiza a importância do texto, mas informa, às 12h em ponto, sobre os riscos. No entanto, às 12h05, descarta a ameaça, afirmando que os vilões não são mais como antes. De imediato, os prédios começam a tremer e um grande terremoto destrói São Francisco.

Uma hora depois, o mesmo telejornal recebe outra carta do Dr. Bad Vibes, desta vez pedindo US$ 20 milhões para não lançar outro terremoto. Os jornalistas ficam assustados, agora que sabem que a ameaça é real.

Felizmente, Eddie Brock e Venom estão na cidade e ajudam os sobreviventes do terremoto. Venom, inicialmente, acredita que Hulk é o culpado, mas o gigante verde consegue provar sua inocência e eles se juntam para ajudar a cidade.

A dupla improvável descobre detalhes sobre o vilão e, ao vivo na televisão, dizem que ele é idiota e fraco. Como resposta, o Dr. Bad Vibes liga para a emissora, e eles conseguem rastreá-lo.

No endereço, descobrem que o homem é apenas um careca com uma caixa de papelão que diz “Máquina do Terremoto”. A verdade é que ele não fez o terremoto, e que tudo foi uma coincidência de ordens naturais. Ou seja: um desperdício de tempo.

Mesmo assim, Hulk e Venom continuaram trabalhando juntos: mesmo sem vilão, a cidade ainda tinha muitos danos e feridos, e eles ajudaram na limpeza e restauração da paz.