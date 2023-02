Verdadeira identidade do Coringa muda tudo que sabemos sobre o vilão

O verdadeiro nome do Coringa finalmente veio à tona, mas está levantando mais perguntas do que suas respostas. Apesar do Batman ter descoberto a identidade do vilão, seu passado pode ser tão obscuro quanto sempre foi.

Ele pode ser o membro mais icônico da galeria de vilões do Batman, mas surpreendentemente pouco se sabe sobre a história do Coringa.

Elementos sobre seu passado vieram à tona ao longo dos anos, como seu breve período como um pequeno criminoso conhecido como Capuz Vermelho.

Mas, além disso, os primeiros dias do palhaço são um enigma que ainda não teve uma resposta confirmada. Isso não impediu que os criadores tentassem dar ao Coringa uma história de fundo definitiva, mas raramente tais tentativas duraram.

Parece, no entanto, que Bruce Wayne pode ter acabado de descobrir a identidade do Coringa, ou pelo menos uma nova para o vilão clássico.

O Coringa é Darwin Halliday

Em Batman #132 de Chip Zdarsky e Mike Hawthorne, o herói titular ainda está se ajustando à nova variante fascista de Gotham em que ele foi parar de sua batalha com Failsafe.

O novo parceiro de Bruce, Jewel, leva o Batman a um homem chamado Darwin Halliday, o proprietário da Halliday Industries, a versão mundial da Wayne Enterprises.

Acreditando que Halliday pode ter a tecnologia para levar Bruce para casa, ele se infiltra em uma festa da alta sociedade, onde se depara com uma variante de Selina Kyle. Depois de flertar um pouco, ele pergunta a ela onde ele pode encontrar Halliday. Selina o aponta, mas Bruce imediatamente reconhece o rosto e o sorriso de Darwin e o identifica como o Coringa deste mundo.

No entanto, a identidade de Darwin Halliday entra em conflito com as informações que saíram em Flashpoint Beyond no ano passado. Nessa série, o nome do Coringa foi revelado como Jack Oswald White, enquanto outros mundos e histórias lhe deram nomes como Jack Napier.

A inconsistência sempre fez parte da marca do Coringa, mas talvez essas identidades variadas tenham revelado uma verdade secreta sobre o icônico vilão.

Quer se trate de Flashpoint Beyond, Batman: White Knight, ou essa nova versão, quase todas as vezes que o nome real do Coringa foi lançado, sempre esteve em outro mundo ou linha do tempo.

E devido à natureza conflitante dos nomes, pode-se supor que a identidade do Coringa é realmente dependente de onde ele realmente está. Darwin Halliday pode ser o Coringa, mas Jack Napier também, assim como Jack Oswald White em outra vida.

Todo Coringa apresentado em todo o multiverso pode não ser o mesmo, mas sim pessoas diferentes que assumiram o nome.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.