Vilão de X-Men é basicamente o Coringa da Marvel

Um dos inimigos mais terríveis dos X-Men basicamente é o Coringa da Marvel e, de fato, possivelmente foi inspirado no clássico antagonista do Batman.

Após o Dia do Julgamento da Marvel, os X-Men buscam reconstruir Krakoa, sua ilha paradisíaca, após a guerra contra os Eternos. Infelizmente, o Sr. Sinistro tem seus próprios planos, mas não pode alcançá-los sem conhecimento do futuro.

Continua depois da publicidade

Para conseguir isso, ele clona a mutante Moira MacTaggart – com a capacidade de reverter ao momento de seu nascimento após morrer – e carrega informações periodicamente na clone.

Sinistro então mata o clone, forçando Moira (e todas as informações em seu cérebro) a viajar no tempo. Dessa forma, uma versão anterior do Sr. Sinistro pode usar as informações armazenadas no cérebro de Moira para planejar com antecedência.

Em Immortal X-Men #9 , escrito por Keiron Gillen com arte de Lucas Werneck, o Sr. Sinistro planeja assassinar Hope e desestabilizar o Conselho Silencioso, mas continua esbarrando em seu maior obstáculo até agora: a mutante Destiny, que pode prever o futuro.

Cada tentativa de matar Hope resulta em Destiny avisando os outros e a morte subsequente dos clones do Sr. Sinistro – que é então revelada a um Sinistro do passado, que tenta estratégias diferentes.

Todos terminam em fracasso; Os esquemas cada vez mais complicados de Sinistro envolvem armaduras energizadas, visando diferentes mutantes ou simplesmente se transformando em um monstro – e morrendo de qualquer maneira. Apenas a tentativa final consegue matar Hope, mas somente depois de passar por dez clones de Moira no processo.

Coringa já fez algo parecido no passado

Na revista Imperador Coringa, o vilão atinge o poder divino depois de enganar o Sr. Mxyzptlk para transferir suas habilidades para ele.

O Imperador Coringa distorce a realidade em seu próprio reino particular e usa seu poder para assassinar Batman repetidamente centenas de vezes seguidas (se não mais).

O Sr. Sinistro está em uma posição semelhante aqui, exceto que ele não tem acesso a habilidades de distorção da realidade – apenas os poderes mutantes de Moira, seu próprio conhecimento genial sobre clonagem e seus próprios eus passados.

Além disso, ao contrário do Imperador Coringa, o Sr. Sinistro realmente teve sucesso em seu plano de matar Hope e escapar.

A realidade do Coringa voltou ao normal, mas os X-Men devem lidar com um Sinistro louco à solta e o fato de que seus protocolos de ressurreição simplesmente não podem sobreviver sem Hope.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.