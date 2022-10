Vilão mais poderoso dos Vingadores faz o Hulk parecer fraco

Em uma batalha entre versões ciborgues dos Vingadores e o Doutor Destino, o vilão fez ninguém menos que o Hulk parecer fraco. O Dr. Destino jogou o Gigante Esmeralda para o lado, como se ele não fosse um dos seres mais fortes do Universo Marvel.

Em uma nova previa do quadrinho Mech Strike: Monster Hunters #5, os Vingadores tentam parar Destino, que aumentou seus poderes mágicos com o Olho do Kraken. Porém, nem mesmo o Hulk se mostrou um desafio para o vilão.

O Hulk é conhecido por sua força esmagadora, e é um herói incrivelmente poderoso. E em Mech Strike, o Gigante Esmeralda conseguiu uma armadura mecânica que lhe concedeu ainda mais mais poder.

Porém, mesmo com o equipamento, o Hulk não conseguiu ter força o suficiente para enfrentar o Dr. Destino, com a nova prévia fazendo o herói parecer fraco contra a nova forma do vilão.

No quadrinho, os Vingadores enfrentam um Doutor Destino gigantesco, que absorveu todo o poder o Olho do Kraken. Porém, nem com seus upgrades monstruosos, os heróis mais poderosos da Terra conseguiram ser uma ameaça ao vilão.

Após se cansar da incapacidade de seus companheiros, o Hulk afirma ser o “mais forte” e ataca seu oponente sozinho.

Essa é a versão mais poderosa do Doutor Destino até hoje

O Hulk não é o único herói pareceu fraco contra esta nova versão do Dr. Destino, já que outros Vingadores são atingidos por um poderoso raio de energia, enquanto o vilão pede para eles se ajoelharem.

Com nem o Hulk, nem seus companheiros, conseguindo causar danos à esta nova versão do Dr. Destino, os heróis vão precisar se retirar e pensar em um novo plano para impedir o vilão, antes que ele use seus poderes para conquistar a Terra.

A batalha dos Vingadores contra o Dr. Destino será lançada em 26 de outubro nos Estados Unidos.

Sobre o autor Gabriel Soldeira