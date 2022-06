Viúva Negra prova um problema sobre os Vingadores

A Viúva Negra é a prova de que um problema sobre os Vingadores está sendo ignorado em uma nova história em quadrinhos da Marvel.

Em Captain Marvel #7, a Viúva Negra se junta aos seus colegas dos Vingadores, Doutor Estranho e Capitã Marvel, para uma missão contra Encantor.

Juntos, eles se aventuram por uma floresta que claramente é mais perigosa para a Viúva Negra do que para o Doutor Estranho e a Capitã Marvel.

Enquanto Doutor Estranho e Capitã Marvel conversam sobre como deter Encantor, Viúva Negra é enviada para procurar comida e outros mantimentos, mas acaba sendo atacada por um crocodilo.

Isso é totalmente ignorado por Doutor Estranho e Capitã Marvel, que continuam conversando normalmente.

Acontece que um crocodilo nunca seria uma ameaça tão grande para Doutor Estranho e Capitã Marvel, mas na verdade representa um sério risco de vida para a Viúva Negra.

Um problema recorrente sobre os Vingadores nos quadrinhos

Embora a Viúva Negra seja altamente habilidosa, ela ainda é uma pessoa sem poderes, mas os seus colegas dos Vingadores parecem estar sempre se esquecendo disso.

Isso é um problema recorrente sobre a equipe, e que não acontece apenas com a Viúva Negra, mas também com todos os membros sem poderes do grupo.

É claro, no entanto, que nessa história em quadrinhos, isso é retratado com um aspecto cômico. A própria Marvel parece se divertir com essa questão sobre os Vingadores.

Captain Marvel #7, da Marvel, está à venda nos Estados Unidos.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.